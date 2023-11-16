Спарринг против Лехии – для галочки

Шестого ноября главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в одном из своих интервью отметил, что накануне матча против сборной Италии «спарринг не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны провести эту контрольную игру».

Против кого – Сергей Станиславович ни тогда, ни после не уточнил. И вопрос «завис в воздухе», обрастая домыслами.

Интересно, что впервые о возможности проведения контрольного матча сборной Украины накануне официальной игры против «Скуадры адзурры» (напомню, что, в отличие от итальянцев, украинцы пропускают ближайший тур отбора на Евро-2024) огласил не официальный источник УАФ, а журналист Виктор Вацко. По его словам, УЕФА с подачи итальянской ассоциации «склонял» нашу сборную к спаррингу против команды Лаоса, но Ребров был сильно против.

И чтобы не играть против Лаоса, но все-таки удовлетворить запросы Европейского футбольного Союза, и было принято компромиссное решение -сыграть в Гданьске, где базируется наша сборная, против тамошней «Лехии».

Чуть позже оказалось, что «принуждение» от УЕФА – не просто блажь или желание идти на поводу у действующего чемпиона континента. Настоятельно рекомендуя Украине провести товарищеский поединок, футбольные чиновники в такой способ скорее «блюли букву закона», нежели ее нарушали.

Выяснилось, что все ассоциации, входящие в УЕФА, должны провести за календарный год не меньше десяти поединков. Это нужно для того, чтобы выполнить условия коллективного договора о сотрудничестве, подразумевающего ответственность перед спонсорами, и, как следствие, являющегося основанием для финансовых выплат всем национальным ассоциациям.

С учетом матча против Италии, реестр поединков сборной Украины в нынешнем году будет насчитывать девять игр. Стало быть, недобор. И вот чтобы хоть как-то выйти из ситуации, и был организован спарринг против «Лехии».

УАФ

Однако, с другой стороны, будет ли этот контрольный матч учтен в качестве «зачетного» в анналах УЕФА? А вот это вряд ли. Потому что он будет проведен за «закрытыми дверями» (но не это даже главное), и в нем можно будет проводить каждой из команд по десять замен.

Если вы помните, аналогичный поединок весной «сине-желтые» провели против английского «Брентфорда». И он, если верить источникам, в зачет УЕФА не вошел. Стало быть, и игра против «Лехии» туда тоже не войдет.

Возникает вполне логичный вопрос: а как тогда быть, чтобы получилось десять матчей в году? Проводить еще один товарищеский поединок, после матча с Италией? А если не проводить, то УАФ получит от УЕФА платежи солидарности?

К сожалению, эти и другие вопросы пока что остаются без ответов. УАФ по этому поводу хранит отнюдь не гордое молчание. Да что там говорить, если первую подтвержденную информацию о спарринге против «Лехии» удалось услышать/прочитать от польской стороны. А уж затем ее, эту информацию, продублировал в режиме «между прочим» официальный сайт УАФ.

Дескать, «продолжением тренировочного процесса станет спарринг с гданьской «Лехией», который состоится на городской арене. Эта встреча имеет сугубо подготовительный характер, поэтому состоится за закрытыми дверями».

Ну, и на этом спасибо. Хотя, если честно, вся эта возня вокруг обычного спарринга сборной попахивает откровенно дурно. Если бы изначально была четкая официальная информация на сей счет, не было бы необходимости строить конспирологические версии, не было бы необходимости искать в темной комнате черную кошку. Да просто бы не было необходимости метать камень в огород нашей федерации.

Что же касается непосредственно «товарняка» против польского клуба, то в данном случае позволю себе всего лишь одну ремарку. Ребров сто раз прав – эта игра его команде не нужна. Но так как эта игра все равно состоится, ее нужно провести в максимальном эконом режиме. И на минимальных оборотах. Не используя вообще игроков основы (тех, кто точно выйдет против Италии в старте), дав возможность «походить по полю» игрокам запаса и ротации.

Главное в спарринге против «Лехии» – его провести. И закончить без травм и повреждений, чтобы без потерь и в хорошем тонусе подойти к решающему поединку года.