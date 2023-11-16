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Сборная УКРАИНЫ
16 ноября 2023, 10:33 | Обновлено 16 ноября 2023, 11:12
2174
9

Спарринг против Лехии – для галочки

Валерий Василенко – о целесообразности контрольного матча «сине-желтых»

16 ноября 2023, 10:33 | Обновлено 16 ноября 2023, 11:12
2174
9
Спарринг против Лехии – для галочки
УАФ

Шестого ноября главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в одном из своих интервью отметил, что накануне матча против сборной Италии «спарринг не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны провести эту контрольную игру».

Против кого – Сергей Станиславович ни тогда, ни после не уточнил. И вопрос «завис в воздухе», обрастая домыслами.

Интересно, что впервые о возможности проведения контрольного матча сборной Украины накануне официальной игры против «Скуадры адзурры» (напомню, что, в отличие от итальянцев, украинцы пропускают ближайший тур отбора на Евро-2024) огласил не официальный источник УАФ, а журналист Виктор Вацко. По его словам, УЕФА с подачи итальянской ассоциации «склонял» нашу сборную к спаррингу против команды Лаоса, но Ребров был сильно против.

И чтобы не играть против Лаоса, но все-таки удовлетворить запросы Европейского футбольного Союза, и было принято компромиссное решение -сыграть в Гданьске, где базируется наша сборная, против тамошней «Лехии».

Чуть позже оказалось, что «принуждение» от УЕФА – не просто блажь или желание идти на поводу у действующего чемпиона континента. Настоятельно рекомендуя Украине провести товарищеский поединок, футбольные чиновники в такой способ скорее «блюли букву закона», нежели ее нарушали.

Выяснилось, что все ассоциации, входящие в УЕФА, должны провести за календарный год не меньше десяти поединков. Это нужно для того, чтобы выполнить условия коллективного договора о сотрудничестве, подразумевающего ответственность перед спонсорами, и, как следствие, являющегося основанием для финансовых выплат всем национальным ассоциациям.

С учетом матча против Италии, реестр поединков сборной Украины в нынешнем году будет насчитывать девять игр. Стало быть, недобор. И вот чтобы хоть как-то выйти из ситуации, и был организован спарринг против «Лехии».

УАФ

Однако, с другой стороны, будет ли этот контрольный матч учтен в качестве «зачетного» в анналах УЕФА? А вот это вряд ли. Потому что он будет проведен за «закрытыми дверями» (но не это даже главное), и в нем можно будет проводить каждой из команд по десять замен.

Если вы помните, аналогичный поединок весной «сине-желтые» провели против английского «Брентфорда». И он, если верить источникам, в зачет УЕФА не вошел. Стало быть, и игра против «Лехии» туда тоже не войдет.

Возникает вполне логичный вопрос: а как тогда быть, чтобы получилось десять матчей в году? Проводить еще один товарищеский поединок, после матча с Италией? А если не проводить, то УАФ получит от УЕФА платежи солидарности?

К сожалению, эти и другие вопросы пока что остаются без ответов. УАФ по этому поводу хранит отнюдь не гордое молчание. Да что там говорить, если первую подтвержденную информацию о спарринге против «Лехии» удалось услышать/прочитать от польской стороны. А уж затем ее, эту информацию, продублировал в режиме «между прочим» официальный сайт УАФ.

Дескать, «продолжением тренировочного процесса станет спарринг с гданьской «Лехией», который состоится на городской арене. Эта встреча имеет сугубо подготовительный характер, поэтому состоится за закрытыми дверями».

Ну, и на этом спасибо. Хотя, если честно, вся эта возня вокруг обычного спарринга сборной попахивает откровенно дурно. Если бы изначально была четкая официальная информация на сей счет, не было бы необходимости строить конспирологические версии, не было бы необходимости искать в темной комнате черную кошку. Да просто бы не было необходимости метать камень в огород нашей федерации.

Что же касается непосредственно «товарняка» против польского клуба, то в данном случае позволю себе всего лишь одну ремарку. Ребров сто раз прав – эта игра его команде не нужна. Но так как эта игра все равно состоится, ее нужно провести в максимальном эконом режиме. И на минимальных оборотах. Не используя вообще игроков основы (тех, кто точно выйдет против Италии в старте), дав возможность «походить по полю» игрокам запаса и ротации.

Главное в спарринге против «Лехии» – его провести. И закончить без травм и повреждений, чтобы без потерь и в хорошем тонусе подойти к решающему поединку года.

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статьи эксклюзив сборная Украины по футболу Евро-2024 Лехия Гданьск товарищеские матчи Украина - Италия
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 9
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Alex T
Ой та все норм, полудубль если не дубль выставить да заодно посмотреть на фоне слабого противника кто чего стоит, так что лишним не будет, а на макароны уже наисильнейший состав, ведь пора уже наконец нормально с ними сыграть?!
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+2
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Андрей Залищук
хай другий склад побігає, а цей матч і правда для галочки за великим рахунокм, якби Ребров хотів спаринг нормальний, то вибрав би якусь сильну команду
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+1
🔱Avtoigor🔱
Як на мене нічого поганого в цьому немає, нехай побігають, потренуються. Вся ця історія з обов'язковим спарингом виглядає дещо абсурдно, але з другого боку - це що якось пагано вплине на команду? Що вони бояться, чи кого? Погано лише те, що ми не зможемо подивитись на гру, якась коспірологія.
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+1
Иван Качура
Виставити дублерів, нехай себе покажуть. 
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+1
Артур Отаманчук
можна й не виходитиь на поле, хай засчітують технічєскє пораженіє ПХ
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0
AutumnBridge
"Выяснилось, что все ассоциации, входящие в УЕФА, должны провести за календарный год не меньше десяти поединков." 
 Из этой фразы абсолютно не видно привязки к отборочному турниру, в
котором играет Украина.   У нас что мало друзей?   Та сыграли бы с
Молдовой сразу 2 матча и пусть ещё нам  доплачивают.
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0
DK1961
Павелкинская мафия еще раз доказала свою полную импотентность. Когда Григорий Суркис был вице-президентом УЕФА (при Платини), он принес Украине проведение ЧЕ-2012 и финал международного кубка УЕФА в Киеве. При павелкинском ПРИСУТСТВИИ в исполкоме УЕФА имеем:
1. Кражу ОПГ УАФ денег от УЕФА на свои личные цели.
2. Дисквалификацию молодежки (сами знаете "за что").
3. Цирк с короновирусом в совместном исполнении Швейцарии и ОПГ УАФ (при полном попустительстве мафии УЕФА).
4. Неумение считать до десяти (нынешний случай).
Продолжить?...Зато ржавые могут за время павелкинского присутствия во главе ОПГ УАФ похвастаться полным отсутствием объективного судейства в своих матчах и максимальной благосклонностью ОПГ УАФ при переносе игр в чемпе Украины.
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-2
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