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Товарищеские матчи
Лехия
16.11.2023 17:00 – FT 0 : 2
УКРАИНА
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17 ноября 2023, 09:10 | Обновлено 17 ноября 2023, 09:22
1592
0

Лехия – Украина – 0:2. Пихаленок и Назарина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка, который прошел в Гданьске

17 ноября 2023, 09:10 | Обновлено 17 ноября 2023, 09:22
1592
0
Лехия – Украина – 0:2. Пихаленок и Назарина. Видео голов и обзор матча
УАФ

16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В спарринге были разрешены 10 замен для каждой команды, и тренерский штаб сине-желтых под руководством Сергея Реброва смог проверить в деле почти всех футболистов.

Интересно, что три украинских футболиста – Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань – вышли на поле в основе у «Легии» Гданьск.

Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).

Интересно, что матч проходил за закрытыми дверями, и видеотрансляция не проводилась. Тренерский штаб сине-желтых принял такое решение, чтобы не выдавать секреты тактической подготовки итальянцам.

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд Евро-2024. В случае поражения команда Реброва почти наверняка получит резервный шанс и сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года.

Лехия – Украина – 0:2. Пихаленок и Назарина. Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (УКРАИНА).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (УКРАИНА).
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товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Александр Пихаленок Егор Назарина Евро-2024 Украина - Италия видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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