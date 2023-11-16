Агент Луческу дал четкий расклад относительно интереса клубов к Мирче

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в настоящий момент не ведет предметных переговоров с каким-либо клубом на предмет заключения трудового договора.

Об этом рассказал агент специалиста Аркадий Запорожану.

«Нет, никакого предложения он не получил. Я имею в виду, что дело не в том, что он не получал никаких предложений. Мирча Луческу волен разговаривать с теми, кто ему позвонит, но реального предложения у него нет».

«Скорее, речь идет лишь про обсуждение намерений. Контракт не выставлен на обсуждение, потому что Мирча его тоже не принимает, он взял перерыв, чтобы побыть со своей семьей. Вот почему он даже не говорит, что заставит его сказать «да» или «нет».

«Мирчу связывают со многими клубами. Сейчас я нахожусь в Киеве, а он – в Бухаресте. Обычно мы общаемся друг с другом по нескольку раз в день, но я не буду сейчас вдаваться в подробности», - рассказал Запорожану.

Последние слухи в румынской прессе сватали Луческу в «Университатю» из Клуж-Напоки.