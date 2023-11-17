Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Квартет возглавил итальянский теннисист Янник Синнер с 3 победами
16 ноября завершились матчи последнего 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача (поляк заменил Стефаноса Циципаса, который снялся с матча против Руне во 2-м туре), а Янник Синнер выиграл у Хольгера Руне.
Синнер завершил групповой раунд с 3 победами из 3 возможных. Перед Руне, в 1-м туре он закрыл Циципаса, а во 2-м в 3-часовой битве выиграл у Новака Джоковича. Таким образом, Янник пробился в полуфинал ATP Finals с первого места.
Вторую позицию в квартете занял Новак Джокович, у которого 2 победы. Он выиграл у Хуркача и Руне в трех сетах и проиграл Синнеру также в 3 партиях.
Интересно, что Новак мог и не пройти в плей-офф соревнований даже после победы над Хуркачем, если бы Синнер уступил Руне без разницы, с каким счетом.
Синнер в полуфинале сыграет против теннисиста, который займет второе место в Красной группе, а Джокович встретится с 1-м из того квартета. В Красной группе шансы на полуфинал имеют Карлос Алькарас и Александр Зверев, а Даниил Медведев уже гарантировал себе віход из группы.
Турнирная таблица Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023
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