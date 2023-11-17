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ATP
17 ноября 2023, 01:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 01:46
455
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Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023

Квартет возглавил итальянский теннисист Янник Синнер с 3 победами

17 ноября 2023, 01:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 01:46
455
0
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Новак Джокович

16 ноября завершились матчи последнего 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача (поляк заменил Стефаноса Циципаса, который снялся с матча против Руне во 2-м туре), а Янник Синнер выиграл у Хольгера Руне.

Синнер завершил групповой раунд с 3 победами из 3 возможных. Перед Руне, в 1-м туре он закрыл Циципаса, а во 2-м в 3-часовой битве выиграл у Новака Джоковича. Таким образом, Янник пробился в полуфинал ATP Finals с первого места.

Вторую позицию в квартете занял Новак Джокович, у которого 2 победы. Он выиграл у Хуркача и Руне в трех сетах и проиграл Синнеру также в 3 партиях.

Интересно, что Новак мог и не пройти в плей-офф соревнований даже после победы над Хуркачем, если бы Синнер уступил Руне без разницы, с каким счетом.

Синнер в полуфинале сыграет против теннисиста, который займет второе место в Красной группе, а Джокович встретится с 1-м из того квартета. В Красной группе шансы на полуфинал имеют Карлос Алькарас и Александр Зверев, а Даниил Медведев уже гарантировал себе віход из группы.

Турнирная таблица Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023

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Источник Sport.ua
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