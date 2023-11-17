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ATP
17 ноября 2023, 01:10 | Обновлено 17 ноября 2023, 01:12
141
0

Синнер вырвал победу у Руне и вышел в полуфинал Итогового со счетом 3:0

Янник в трех сетах переиграл Хольгера Руне

17 ноября 2023, 01:10 | Обновлено 17 ноября 2023, 01:12
141
0
Синнер вырвал победу у Руне и вышел в полуфинал Итогового со счетом 3:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) выиграл 3-й матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

В последнем 3-м туре Зеленой группы итальянец обыграл Хольгера Руне (Дания, ATP 10) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Янник Синнер (Италия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 5:7, 6:4

Это была третья встреча теннисистов. Янник выиграл у Руне впервые.

Синнер завершил групповой раунд Итогового турнира с 3 победами и вышел в плей-офф с первого места. Ранее он закрыл Стефаноса Циципаса и Новака Джоковича.

Также благодаря победе Янника в полуфинал ATP Finals вышел и Новак Джокович, который ранее выиграл у Хуберта Хуркача. Если бы Руне обыграл Синнера, то вышел бы вместе с итальянцем в полуфинал.

К слову, Янник Синнер стал первым итальянским теннисистом в истории, которому удалось пробиться в полуфинал ATP Finals.

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Янник Синнер Хольгер Руне Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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