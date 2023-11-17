Синнер вырвал победу у Руне и вышел в полуфинал Итогового со счетом 3:0
Янник в трех сетах переиграл Хольгера Руне
Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) выиграл 3-й матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
В последнем 3-м туре Зеленой группы итальянец обыграл Хольгера Руне (Дания, ATP 10) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.
АТР Finals 2023. Хард в помещении
Янник Синнер (Италия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 5:7, 6:4
Это была третья встреча теннисистов. Янник выиграл у Руне впервые.
Синнер завершил групповой раунд Итогового турнира с 3 победами и вышел в плей-офф с первого места. Ранее он закрыл Стефаноса Циципаса и Новака Джоковича.
Также благодаря победе Янника в полуфинал ATP Finals вышел и Новак Джокович, который ранее выиграл у Хуберта Хуркача. Если бы Руне обыграл Синнера, то вышел бы вместе с итальянцем в полуфинал.
К слову, Янник Синнер стал первым итальянским теннисистом в истории, которому удалось пробиться в полуфинал ATP Finals.
All hits NO misses 🎤@janniksin goes undefeated in group play on home soil, fighting past Rune 6-2, 5-7, 6-4!#NittoATPFinals pic.twitter.com/mqEazhoQbE— ATP Tour (@atptour) November 16, 2023
This is 🫵 moment, Jannik 🇮🇹@janniksin becomes the first ITALIAN to advance to the semi-finals in the tournament’s 54-year history!#NittoATPFinals pic.twitter.com/0G7dUZf1IV— ATP Tour (@atptour) November 16, 2023
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