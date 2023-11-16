Джокович в трех сетах обыграл Хуркача и будет болеть за Синнера

Состоялся матч последнего тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, в котором играли серб Новак Джокович и поляк Хуберт Хуркач, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса.

Лидер мирового рейтинга выиграл в трех сетах, а это означает, что Янник Синнер досрочно забронировал себе место в плей-офф.

Итоговый турнир ATP. Групповой раунд

Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(1), 4:6, 6:1

Невыигрыш у Хуркача в двух сетах означает, что Джоковичу во втором матче сегодняшнего игрового дня нужна любая победа Янника Синнера над Хольгером Руне. В таком случае Новак займет второе место в квартете и выйдет в полуфинал на победителя Красной группы.

Если во втором матче Руне с любым счетом обыграет Синнера, то датчанин займет первое место в группе, а итальянец – второе.