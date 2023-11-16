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  4. Джокович в трех сетах обыграл Хуркача и будет болеть за Синнера
ATP
16 ноября 2023, 17:50 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:35
1984
1

Джокович в трех сетах обыграл Хуркача и будет болеть за Синнера

Победа Хольгера Руне в заключительном матче квартета отправит серба домой

16 ноября 2023, 17:50 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:35
1984
1
Джокович в трех сетах обыграл Хуркача и будет болеть за Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялся матч последнего тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, в котором играли серб Новак Джокович и поляк Хуберт Хуркач, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса.

Лидер мирового рейтинга выиграл в трех сетах, а это означает, что Янник Синнер досрочно забронировал себе место в плей-офф.

Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(1), 4:6, 6:1

Невыигрыш у Хуркача в двух сетах означает, что Джоковичу во втором матче сегодняшнего игрового дня нужна любая победа Янника Синнера над Хольгером Руне. В таком случае Новак займет второе место в квартете и выйдет в полуфинал на победителя Красной группы.

Если во втором матче Руне с любым счетом обыграет Синнера, то датчанин займет первое место в группе, а итальянец – второе.

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Итоговый турнир ATP Новак Джокович Хуберт Хуркач
Источник Sport.ua
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cooperchack
Надеюсь ватник поедет к себе в болото.
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