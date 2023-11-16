Янник Синнер – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 ноября состоятся матчи последнего 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Янник Синнер (Италия, ATP 4) сыграет против Хольгера Руне (Дания, ATP 10). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после поединка Гранольерс / Себальос – Гонсалес / Мольтени.

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Это будет 3-я встреча теннисистов. Счет 2:0 в пользу датчанина.

В Зеленой группе Янник и Хольгер играют вместе с Новаком Джоковичем и Хубертом Хуркачем, который заменил Стефаноса Циципаса.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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