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  4. Янник Синнер – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
16 ноября 2023, 04:10 |
45
0

Янник Синнер – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

16 ноября 2023, 04:10 |
45
0
Янник Синнер – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне и Янник Синнер

16 ноября состоятся матчи последнего 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Янник Синнер (Италия, ATP 4) сыграет против Хольгера Руне (Дания, ATP 10). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после поединка Гранольерс / Себальос – Гонсалес / Мольтени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисистов. Счет 2:0 в пользу датчанина.

В Зеленой группе Янник и Хольгер играют вместе с Новаком Джоковичем и Хубертом Хуркачем, который заменил Стефаноса Циципаса.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Хольгер Руне Янник Синнер смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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