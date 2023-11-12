Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир ATP 2023.

Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходит первые два места.

Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 18 ноября, а финал – в воскресенье, 19 ноября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.

РАСПИСАНИЕ

12 ноября

Янник Синнер – Стефанос Циципас

Янник Синнер – Стефанос Циципас Новак Джокович – Хольгер Руне

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Зеленая группа

Теннисист Джокович Синнер Циципас Руне Матчи Сеты / Геймы Новак Джокович - Янник Синнер - Стефанос Циципас - Хольгер Руне -

Красная группа

Теннисист Алькарас Зверев Медведев Рублев Матчи Сеты / Геймы Карлос Алькарас - Александр Зверев - Даниил Медведев - Андрей Рублев -

Правила распределения мест:

1. Наибольшее количество побед.

2. Наибольшее количество сыгранных матчей.

3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.

4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:

- процент выигранных сетов.

- процент выигранных геймов.