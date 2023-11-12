Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября
С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир ATP 2023.
Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходит первые два места.
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 18 ноября, а финал – в воскресенье, 19 ноября.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.
РАСПИСАНИЕ
12 ноября
- Янник Синнер – Стефанос Циципас
- Новак Джокович – Хольгер Руне
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Зеленая группа
|Теннисист
|Джокович
|Синнер
|Циципас
|Руне
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Новак Джокович
|-
|Янник Синнер
|-
|Стефанос Циципас
|-
|Хольгер Руне
|-
Красная группа
|Теннисист
|Алькарас
|Зверев
|Медведев
|Рублев
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Карлос Алькарас
|-
|Александр Зверев
|-
|Даниил Медведев
|-
|Андрей Рублев
|-
Правила распределения мест:
1. Наибольшее количество побед.
2. Наибольшее количество сыгранных матчей.
3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.
4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:
- процент выигранных сетов.
- процент выигранных геймов.
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