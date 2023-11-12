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ATP
12 ноября 2023, 01:45 |
37
0

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

12 ноября 2023, 01:45 |
37
0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
АТР

С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир ATP 2023.

Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходит первые два места.

Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 18 ноября, а финал – в воскресенье, 19 ноября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.

РАСПИСАНИЕ

12 ноября

  • Янник Синнер – Стефанос Циципас
  • Новак Джокович – Хольгер Руне

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Зеленая группа

Теннисист Джокович Синнер Циципас Руне Матчи Сеты / Геймы
Новак Джокович -
Янник Синнер -
Стефанос Циципас -
Хольгер Руне -

Красная группа

Теннисист Алькарас Зверев Медведев Рублев Матчи Сеты / Геймы
Карлос Алькарас -
Александр Зверев -
Даниил Медведев -
Андрей Рублев -

Правила распределения мест:

1. Наибольшее количество побед.
2. Наибольшее количество сыгранных матчей.
3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.
4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:
- процент выигранных сетов.
- процент выигранных геймов.

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жеребьевка Итоговый турнир ATP Андрей Рублев Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Новак Джокович Янник Синнер Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) расписание календарь статьи
Источник Sport.ua
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