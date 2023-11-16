Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP

Поляк Хуберт Хуркач, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире АТР 2023, выиграл один сет у серба Новака Джоковича и помог Яннику Синнеру досрочно выйти в полуфинал.

Итальянец в заключительном матче этого квартета сыграет с датчанином Хольгером Руне и в случае любой победы финиширует на первом месте в квартете, в случае любого поражения – на втором.

22-летний Синнер стал первым итальянцем, которому удалось пройти в полуфинал на ATP Finals.

Ранее из Красной группы в полуфинал вышел Даниил Медведев.