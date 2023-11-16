Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Янник Синнер досрочно пробился в плей-офф, но пока не ясно с какого места
Поляк Хуберт Хуркач, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире АТР 2023, выиграл один сет у серба Новака Джоковича и помог Яннику Синнеру досрочно выйти в полуфинал.
Итальянец в заключительном матче этого квартета сыграет с датчанином Хольгером Руне и в случае любой победы финиширует на первом месте в квартете, в случае любого поражения – на втором.
22-летний Синнер стал первым итальянцем, которому удалось пройти в полуфинал на ATP Finals.
Ранее из Красной группы в полуфинал вышел Даниил Медведев.
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