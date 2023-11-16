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ATP
16 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 16 ноября 2023, 17:51
283
0

Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP

Янник Синнер досрочно пробился в плей-офф, но пока не ясно с какого места

16 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 16 ноября 2023, 17:51
283
0
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Поляк Хуберт Хуркач, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире АТР 2023, выиграл один сет у серба Новака Джоковича и помог Яннику Синнеру досрочно выйти в полуфинал.

Итальянец в заключительном матче этого квартета сыграет с датчанином Хольгером Руне и в случае любой победы финиширует на первом месте в квартете, в случае любого поражения – на втором.

22-летний Синнер стал первым итальянцем, которому удалось пройти в полуфинал на ATP Finals.

Ранее из Красной группы в полуфинал вышел Даниил Медведев.

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Итоговый турнир ATP Новак Джокович Хуберт Хуркач Янник Синнер Хольгер Руне
Источник Sport.ua
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