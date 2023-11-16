Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Венгрия совершила камбэк в матче с Болгарией (2:2), сравняв счет на 90+7 минуте.

Благодаря этому результату Венгрия вышла на Евро-2024, зафиксировав свою путевку.

Азербайджан разгромил Швецию (3:0), обе команды потеряли шансы на топ-2.

Австрия уже в статусе финалиста нанесла поражение Эстонии (2:0).

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Болгария – Венгрия – 2:2

Голы: Делев, 24, Десподов, 79 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (автогол)

Азербайджан – Швеция – 3:0

Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6.

Эстония – Австрия – 0:2

Голы: Лаймер, 26, Лингарт, 40.

Турнирная таблица