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Евро
Азербайджан
16.11.2023 19:00 – FT 3 : 0
Швеция
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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 21:07 | Обновлено 16 ноября 2023, 21:42
1781
5

Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию

Австрия, уже имея путевку на ЧЕ, нанесла поражение Эстонии в квалификации

16 ноября 2023, 21:07 | Обновлено 16 ноября 2023, 21:42
1781
5
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Венгрия совершила камбэк в матче с Болгарией (2:2), сравняв счет на 90+7 минуте.

Благодаря этому результату Венгрия вышла на Евро-2024, зафиксировав свою путевку.

Азербайджан разгромил Швецию (3:0), обе команды потеряли шансы на топ-2.

Австрия уже в статусе финалиста нанесла поражение Эстонии (2:0).

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Болгария – Венгрия – 2:2

Голы: Делев, 24, Десподов, 79 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (автогол)

Азербайджан – Швеция – 3:0

Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6.

Эстония – Австрия – 0:2

Голы: Лаймер, 26, Лингарт, 40.

Турнирная таблица

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Евро-2024 сборная Азербайджана по футболу сборная Швеции по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Эстонии по футболу сборная Австрии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Андрей Залищук
Азера видали звичайно, нагнули шведів по повній!!!
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+3
AutumnBridge
Ибрагим нервно курит.  Азербайджан - Швеция 3:0 даже после красной.)
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+2
ZaE
Ох і видали айзера, огляд: https://bukmekerov.net/prognozy/preview/azerbajdzhan-shvetsiya-
3-
0-obzor-matcha-video-golov-highlights-16-11-2023/
Ответить
0
Микола Захарченко
Відбірна група в Угорщини - це просто " пісня " , зрівняйте з нашою ...
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0
AutumnBridge
Венгрия  отскочила  с контр камбэком, если уж на то пошло.    Было 0:1, потом болгары сравнялись  1:1 и удалились.  Тогда мадьяры решили что так не честно и тоже попросили красную.  Деспотов за это их покарал с "ванатовского" пенальти -  2:1.  Всё это происходило при пустых трибунах из-за базара болельщиков  и можно было подумать что Болгария вступила тоже в войну.
   Но  когда Зверов уже высчитывал варианты для Черногории, то болгары вернули вежливо равновесие автоголом -  2:2.   При этом счёт ударов порядка  3 - 18.)
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-1
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