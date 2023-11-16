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Евро
Грузия
16.11.2023 19:00 – FT 2 : 2
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 21:45 |
2344
1

Лихтенштейн – Португалия и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 ноября матчи 9-го тура квалификации Евро-2024

16 ноября 2023, 21:45 |
2344
1
Лихтенштейн – Португалия и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лихтенштейн – Португалия

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пять поединков стартуют в 19:00 по Киеву, еще четыре матча начнутся в 21:45.

Квалификация Евро-2024. 9-й тур, 16 ноября

  • 19:00. Азербайджан – Швеция
  • 19:00. Болгария – Венгрия
  • 19:00. Грузия – Шотландия
  • 19:00. Эстония – Австрия
  • 19:00. Кипр – Испания
  • 21:45. Лихтенштейн – Португалия
  • 21:45. Люксембург – Босния и Герцеговина
  • 21:45. Словакия – Исландия
  • 21:45. Черногория – Литва


19:00. Азербайджан – Швеция

19:00. Болгария – Венгрия

19:00. Грузия – Шотландия

19:00. Эстония – Австрия

19:00. Кипр – Испания

21:45. Лихтенштейн – Португалия

21:45. Люксембург – Босния и Герцеговина

21:45. Словакия – Исландия

​​​
21:45. Черногория – Литва

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Шанклэнд (Шотландия).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
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Источник Sport.ua
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fifa2020
Ахахаа... ринальда вийшов рекорди бити проти великого Ліхтенштейну)) 8 очків португалів відділяють від 2 місця, давно гарантували собі перше місце)) Здавалось би - випусти молодих, дай їм досвід здобувати в таких іграх - а ні, 40 річна ринальда є же, їй дуті рекорди потрібніші))
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