Лихтенштейн – Португалия и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Пять поединков стартуют в 19:00 по Киеву, еще четыре матча начнутся в 21:45.

Квалификация Евро-2024. 9-й тур, 16 ноября

19:00. Азербайджан – Швеция

19:00. Болгария – Венгрия

19:00. Грузия – Шотландия

19:00. Эстония – Австрия

19:00. Кипр – Испания

21:45. Лихтенштейн – Португалия

21:45. Люксембург – Босния и Герцеговина

21:45. Словакия – Исландия

21:45. Черногория – Литва



19:00. Азербайджан – Швеция

19:00. Болгария – Венгрия

19:00. Грузия – Шотландия

19:00. Эстония – Австрия

19:00. Кипр – Испания

21:45. Лихтенштейн – Португалия

21:45. Люксембург – Босния и Герцеговина

21:45. Словакия – Исландия

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21:45. Черногория – Литва