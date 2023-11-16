Лихтенштейн – Португалия и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 ноября матчи 9-го тура квалификации Евро-2024
16 ноября проходят матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
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Пять поединков стартуют в 19:00 по Киеву, еще четыре матча начнутся в 21:45.
Квалификация Евро-2024. 9-й тур, 16 ноября
- 19:00. Азербайджан – Швеция
- 19:00. Болгария – Венгрия
- 19:00. Грузия – Шотландия
- 19:00. Эстония – Австрия
- 19:00. Кипр – Испания
- 21:45. Лихтенштейн – Португалия
- 21:45. Люксембург – Босния и Герцеговина
- 21:45. Словакия – Исландия
- 21:45. Черногория – Литва
19:00. Азербайджан – Швеция
19:00. Болгария – Венгрия
19:00. Грузия – Шотландия
19:00. Эстония – Австрия
19:00. Кипр – Испания
21:45. Лихтенштейн – Португалия
21:45. Люксембург – Босния и Герцеговина
21:45. Словакия – Исландия
21:45. Черногория – Литва
События матча
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