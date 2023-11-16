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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 23:16 | Обновлено 16 ноября 2023, 23:41
390
0

Роналду – лидер бомбардиров отбора Евро-2024 и рекордсмен евроквалификаций

Португальцу нет равных среди голеадоров

16 ноября 2023, 23:16 | Обновлено 16 ноября 2023, 23:41
390
0
Роналду – лидер бомбардиров отбора Евро-2024 и рекордсмен евроквалификаций
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил реестр лучших бомбардиров квалификации чемпионата Европы 2024 года.

В матче отбора против Лихтенштейна Роналду открыл счет, отличившись на 46-й минуте поединка.

Этот гол стал для Криштиану Роналду 10-м в текущей отборочной кампании чемпионата Европы. Португалец опередил бельгийца Ромелу Лукаку и стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2024.

Теперь на счету Роналду 41 гол в 43 матчах отборочных турниров к Евро. Он является рекордсменом по данному показателю.

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Евро-2024 чемпионат Европы по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Источник Sport Bild
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