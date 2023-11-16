Роналду – лидер бомбардиров отбора Евро-2024 и рекордсмен евроквалификаций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил реестр лучших бомбардиров квалификации чемпионата Европы 2024 года.

В матче отбора против Лихтенштейна Роналду открыл счет, отличившись на 46-й минуте поединка.

Этот гол стал для Криштиану Роналду 10-м в текущей отборочной кампании чемпионата Европы. Португалец опередил бельгийца Ромелу Лукаку и стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2024.

Теперь на счету Роналду 41 гол в 43 матчах отборочных турниров к Евро. Он является рекордсменом по данному показателю.