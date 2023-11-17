16.11.2023 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат Европы17 ноября 2023, 01:45 | Обновлено 17 ноября 2023, 02:10
26
0
Лихтенштейн – Португалия – 0:2. Как забил Роналду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
17 ноября 2023, 01:45 | Обновлено 17 ноября 2023, 02:10
26
0
16 ноября в прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Португалия на выезде обыграла Лихтенштейн со счетом 2:0 и продолжает идти без потерь очков (27 из 27).
Забитым голом сразу после перерыва отметился Криштиану Роналду, а затем точку поставил Жоау Канселу.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Лихтенштейн – Португалия – 0:2
Голы: Роналду, 46, Канселу, 57
Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Роналду, 46 мин.
ГОЛ! 0:2. Канселу, 57 мин.
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
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