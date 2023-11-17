Лихтенштейн – Португалия – 0:2. Как забил Роналду. Видео голов и обзор

16 ноября в прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Португалия на выезде обыграла Лихтенштейн со счетом 2:0 и продолжает идти без потерь очков (27 из 27).

Забитым голом сразу после перерыва отметился Криштиану Роналду, а затем точку поставил Жоау Канселу.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Лихтенштейн – Португалия – 0:2

Голы: Роналду, 46, Канселу, 57

Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Роналду, 46 мин.

ГОЛ! 0:2. Канселу, 57 мин.