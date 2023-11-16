Португалия благодаря голу Роналду добыла три очка, Словакия вышла на Евро

Сегодня, 16 ноября, завершились матчи 9-го раунда отбора на Евро-2024.

Сборная Португалии сыграла против команды Лихтенштейна и победила оппонента со счетом 2:0. Голы на свой счет в этом матче записали Роналду и Канселу.

В других матчах группы J Люксембург нанес разгромное поражение Боснии и Герцеговине, а Словакия победила Исландию и квалифицировалась на Евро-2024.

Группа J​​. Отбор на Евро-2024, 16 ноября.

Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Олесен, 6, Родригеш, 30, 90+5 Муяким, 55 (автогол) – Гайкович, 90+4.

Лихтенштейн – Португалия – 0:2

Голы: Роналду, 46, Канселу, 57.

Лихтенштейн: Бюхель, Бек (Кназ, 64), Малин, Трабер, Визер, Геппель, Бюхель, Зеле (Хофер, 77), Люхингер (Майер, 46), Саланович (Марксер, 90), Хаслер (Оспельт, 63).



Португалия: Жозе Са, Жоау Канселу (Жоау Мариу, 87), Гомеш, Антониу Силва, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш (Витинья, 67), Бернарду Силва (Рикарду Орта, 60), Жоау Феликс (Жоау Невеш, 87), Роналду (Брума, 67), Гонсалу Рамуш, Диогу Жота.

Словакия – Исландия – 4:2

Голы: Куцка, 30, Дуда, 36, Гараслин, 47, 55 – Оскарссон, 17, Гуденсен, 74.

Турнирная таблица