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Евро
Лихтенштейн
16.11.2023 21:45 – FT 0 : 2
Португалия
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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 23:52 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:34
347
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Португалия благодаря голу Роналду добыла три очка, Словакия вышла на Евро

Состоялось три матча Группы J отбора на Евро-2024

16 ноября 2023, 23:52 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:34
347
0
Португалия благодаря голу Роналду добыла три очка, Словакия вышла на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду

Сегодня, 16 ноября, завершились матчи 9-го раунда отбора на Евро-2024.

Сборная Португалии сыграла против команды Лихтенштейна и победила оппонента со счетом 2:0. Голы на свой счет в этом матче записали Роналду и Канселу.

В других матчах группы J Люксембург нанес разгромное поражение Боснии и Герцеговине, а Словакия победила Исландию и квалифицировалась на Евро-2024.

Группа J​​. Отбор на Евро-2024, 16 ноября.

Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Олесен, 6, Родригеш, 30, 90+5 Муяким, 55 (автогол) – Гайкович, 90+4.

Лихтенштейн – Португалия – 0:2

Голы: Роналду, 46, Канселу, 57.

Лихтенштейн: Бюхель, Бек (Кназ, 64), Малин, Трабер, Визер, Геппель, Бюхель, Зеле (Хофер, 77), Люхингер (Майер, 46), Саланович (Марксер, 90), Хаслер (Оспельт, 63).

Португалия: Жозе Са, Жоау Канселу (Жоау Мариу, 87), Гомеш, Антониу Силва, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш (Витинья, 67), Бернарду Силва (Рикарду Орта, 60), Жоау Феликс (Жоау Невеш, 87), Роналду (Брума, 67), Гонсалу Рамуш, Диогу Жота.

Словакия – Исландия – 4:2

Голы: Куцка, 30, Дуда, 36, Гараслин, 47, 55 – Оскарссон, 17, Гуденсен, 74.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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