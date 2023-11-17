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Евро
Словакия
16.11.2023 21:45 – FT 4 : 2
Исландия
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 02:10 | Обновлено 17 ноября 2023, 02:51
67
0

Словакия – Исландия – 4:2. Словаки вышли на Евро-2024. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 02:10 | Обновлено 17 ноября 2023, 02:51
67
0
Словакия – Исландия – 4:2. Словаки вышли на Евро-2024. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Словакия дома обыграла Исландия со счетом 4:2 и вышла в финальный раунд турнира.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Словакия – Исландия – 4:2

Голы: Куцка, 30, Дуда, 36 (пен), Гараслин, 47, 55 – Оскарссон, 17, Гудйонссен, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Андри Гудйонсен (Исландия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Ондрей Дуда (Словакия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Юрай Куцка (Словакия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
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Евро-2024 видео голов и обзор сборная Словакии по футболу сборная Исландии по футболу Юрай Куцка
Источник Sport.ua
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