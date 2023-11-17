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Евро
Болгария
16.11.2023 19:00 – FT 2 : 2
Венгрия
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 04:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:15
352
0

Болгария – Венгрия – 2:2. Автогол на 90+7 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 04:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:15
352
0
Болгария – Венгрия – 2:2. Автогол на 90+7 минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Венгрия совершила камбэк в матче с Болгарией (2:2), сравняв счет на 90+7 минуте.

Благодаря этому результату Венгрия вышла на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Болгария – Венгрия – 2:2

Голы: Делев, 24, Десподов, 79 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (автогол)

События матча

90’ +7
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алекс Петков (Болгария).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Кирил Десподов (Болгария).
57’
Милош Керкез (Венгрия) получает красную карточку.
36’
Валентин Антов (Болгария) получает красную карточку.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Спас Делев (Болгария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Адам (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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