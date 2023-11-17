Болгария – Венгрия – 2:2. Автогол на 90+7 минуте. Видео голов и обзор

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Венгрия совершила камбэк в матче с Болгарией (2:2), сравняв счет на 90+7 минуте.

Благодаря этому результату Венгрия вышла на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Болгария – Венгрия – 2:2

Голы: Делев, 24, Десподов, 79 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (автогол)