Чемпионат Европы17 ноября 2023, 04:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:15
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Болгария – Венгрия – 2:2. Автогол на 90+7 минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
17 ноября 2023, 04:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:15
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16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
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Венгрия совершила камбэк в матче с Болгарией (2:2), сравняв счет на 90+7 минуте.
Благодаря этому результату Венгрия вышла на Евро-2024.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Болгария – Венгрия – 2:2
Голы: Делев, 24, Десподов, 79 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (автогол)
События матча
90’ +7
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алекс Петков (Болгария).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Кирил Десподов (Болгария).
57’
Милош Керкез (Венгрия) получает красную карточку.
36’
Валентин Антов (Болгария) получает красную карточку.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Спас Делев (Болгария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Адам (Венгрия).
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