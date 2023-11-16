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Евро
Болгария
16.11.2023 19:00 - : -
Венгрия
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16 ноября 2023, 01:59 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:23
28
0

Болгария – Венгрия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву

16 ноября 2023, 01:59 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:23
28
0
Болгария – Венгрия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Twitter. Сборная Болгарии

16 ноября на «Христо Ботев» (Плодвив) пройдет матч 9-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Болгарии встретится со сборной Венгрии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болгария

Команда уже давно постепенно утрачивала позиции в европейском футболе. На клубном уровне еще более-менее серьезно котируется Лудогорец, но там тоже ключевую роль играют легионеры. Примечательно, что в сборную приглашаются из Разграда меньше полудесятка исполнителей. Остальные в основном представляют другие местные клубы, а главная звезда сейчас - Десподов из ПАОКа. От львов никто и не ждал многого, но они ухитрились выступить хуже Литвы в этом отборе. С ней набрали 1 очко (1:1 на выезде при сенсационных 0:2 дома). Правда, также получилось с сербами повторить ничейный счет. Но понятно, что цикл провален, и нужно готовиться к следующему. Не удивительно, что уже дебютирует новый наставник, Илиан Илиев, назначенный с прицелом уже на 2024-2025 годы.

Венгрия

Сборная уже, по сути, знает, что будет выступать в следующем году на Евро. Причем это уже третий кряду континентальный турнир, на который отправятся подопечные Марко Росси - при этом продолжая пропускать чемпионаты мира. В нынешней квалификации мадьяры ухитрились дважды обыграть фаворита группы, Сербию - по 2:1 в сентябре на выезде и в октябре дома. Но при этом они в гостях не только с Черногорией разделили очки, не забив, но и с Литвой выдали 2:2. Впрочем, это было уже в прошлом туре, когда стало в целом понятно, что выход на Евро уже никуда не денется, и остается только прибавить в оставшихся поединках 1 очко - почему бы не здесь?

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла Венгрия проходила Болгарию в стыковом поединке 2020-го года за выход на прошлый Евро.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут сенсаций. Гости сильны и мотивированы - ставим на то, что они смогут выиграть (коэффициент - 1,63).

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Источник Sport.ua
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