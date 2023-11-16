16 ноября на «Христо Ботев» (Плодвив) пройдет матч 9-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Болгарии встретится со сборной Венгрии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болгария

Команда уже давно постепенно утрачивала позиции в европейском футболе. На клубном уровне еще более-менее серьезно котируется Лудогорец, но там тоже ключевую роль играют легионеры. Примечательно, что в сборную приглашаются из Разграда меньше полудесятка исполнителей. Остальные в основном представляют другие местные клубы, а главная звезда сейчас - Десподов из ПАОКа. От львов никто и не ждал многого, но они ухитрились выступить хуже Литвы в этом отборе. С ней набрали 1 очко (1:1 на выезде при сенсационных 0:2 дома). Правда, также получилось с сербами повторить ничейный счет. Но понятно, что цикл провален, и нужно готовиться к следующему. Не удивительно, что уже дебютирует новый наставник, Илиан Илиев, назначенный с прицелом уже на 2024-2025 годы.



Венгрия

Сборная уже, по сути, знает, что будет выступать в следующем году на Евро. Причем это уже третий кряду континентальный турнир, на который отправятся подопечные Марко Росси - при этом продолжая пропускать чемпионаты мира. В нынешней квалификации мадьяры ухитрились дважды обыграть фаворита группы, Сербию - по 2:1 в сентябре на выезде и в октябре дома. Но при этом они в гостях не только с Черногорией разделили очки, не забив, но и с Литвой выдали 2:2. Впрочем, это было уже в прошлом туре, когда стало в целом понятно, что выход на Евро уже никуда не денется, и остается только прибавить в оставшихся поединках 1 очко - почему бы не здесь?

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла Венгрия проходила Болгарию в стыковом поединке 2020-го года за выход на прошлый Евро.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут сенсаций. Гости сильны и мотивированы - ставим на то, что они смогут выиграть (коэффициент - 1,63).