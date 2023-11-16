Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Всего Украину в Премьер-лиге представляют 5 футболистов
Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко имеет самую большую зарплату среди украинцев в АПЛ, сообщает Capology.
26-летний игрок «канониров» зарабатывает 7.8 миллионов фунтов за сезон. Интересно, что в «Манчестер Сити» зарплата Александра составляла лишь 1.04 млн.
На 2-м месте в этом рейтинге разместился Михаил Мудрик, которому «Челси» ежегодно выплачивает 5.2 миллиона фунтов стерлингов. Но в его контракте с «синими» прописаны бонусы, благодаря которым зарплата может вырасти до 6.76 млн.
Значительно меньше оклады у украинских игроков «Эвертона» и «Борнмута»: Виталий Миколенко за сезон зарабатывает примерно 3 миллиона в британской валюте, а Илья Забарный – 1.3.
Совсем небольшая по меркам АПЛ зарплата у полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка. За сезон хавбеку выплачивают 260 тысяч фунтов - меньше в составе «пчел» не зарабатывает никто.
Ранее мы сообщали, сколько зарабатывают Артем Довбик и Виктор Цыганков в «Жироне».
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У Ярмолюка напевно теж.
Зіна дочекався свого часу, хоч МС і недоплачувало йому, але якраз там він і став футболістом. Перетерпів.
На рахунок Мудрика важко сказати. Поки йому переплачують і бонуси там на разі нереальні.