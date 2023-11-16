Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко имеет самую большую зарплату среди украинцев в АПЛ, сообщает Capology.

26-летний игрок «канониров» зарабатывает 7.8 миллионов фунтов за сезон. Интересно, что в «Манчестер Сити» зарплата Александра составляла лишь 1.04 млн.

На 2-м месте в этом рейтинге разместился Михаил Мудрик, которому «Челси» ежегодно выплачивает 5.2 миллиона фунтов стерлингов. Но в его контракте с «синими» прописаны бонусы, благодаря которым зарплата может вырасти до 6.76 млн.

Значительно меньше оклады у украинских игроков «Эвертона» и «Борнмута»: Виталий Миколенко за сезон зарабатывает примерно 3 миллиона в британской валюте, а Илья Забарный – 1.3.

Совсем небольшая по меркам АПЛ зарплата у полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка. За сезон хавбеку выплачивают 260 тысяч фунтов - меньше в составе «пчел» не зарабатывает никто.

Ранее мы сообщали, сколько зарабатывают Артем Довбик и Виктор Цыганков в «Жироне».