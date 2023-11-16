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Кубок конфедераций
16 ноября 2023, 16:32 |
651
0

Стало известно, где состоится поединок Маккаби – Заря

Матч запланирован на 25 ноября

16 ноября 2023, 16:32 |
651
0
Стало известно, где состоится поединок Маккаби – Заря
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккаби Тель-Авив – Заря

Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив – «Заря» Луганск был перенесен с 26 октября на 25 ноября. УЕФА утвердил выбор стадиона, где израильский клуб сыграет против украинской команды и еще один матч против «Гента».

Матчи состоятся в Бачке-Тополе (Сербия), на стадионе «ТСЦ Арена». На нем играет местная команда, которая участвует в групповом турнире Лиги Европы. Стадион может вместить 4500 зрителей

Ранее сообщалось, что «Заря» паузу в чемпионате проведет без спарринга.

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Лига конференций Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Заря
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