Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря паузу в чемпионате проведет без спарринга
Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 12:10 |
148
1

Заря паузу в чемпионате проведет без спарринга

15 ноября команда возвращается к тренировкам

15 ноября 2023, 12:10 |
148
1
Заря паузу в чемпионате проведет без спарринга
ФК Заря Луганск

Как стало известно Sport.ua, луганская команда во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ не планировала контрольный поединок. Поскольку в последнее время «Заря» имела достаточную игровую практику, то было решено сосредоточиться на тренировочном процессе.

По информации нашего источника, подопечные Юрия Коваля 15 ноября начнут подготовку к очередному матчу группового раунда Лиги конференций с бельгийским «Гентом», который состоится 30 ноября. В расположении «Зари» не будет Эдуардо Герреро, вызванного в сборную Панамы, игроков молодежной сборной Украины Арсения Батагова и Александра Яцика и травмированного Романа Вантуха.

Пока что «Заря» в чемпионате УПЛ идет на 14 месте, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что матч 15 тура УПЛ «Колос» – «Заря», который должен был состояться в Ковалевке 25 ноября после завершения международной паузы на матчи сборных, перенесен на неопределенный срок.

По теме:
Ведущий полузащитник сможет помочь Вересу в декабрьских матчах
Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
Даниил СИКАН: «Показали характер в матче с Динамо»
Заря Луганск Украинская Премьер-лига инсайд Юрий Коваль
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца
Футбол | 14 ноября 2023, 14:44 5
Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца
Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца

Marca включила Артема в символическую сборную «открытий» по итогам 13-ти туров

ОФИЦИАЛЬНО. Унион уволил тренера, который вывел клуб в Лигу чемпионов
Футбол | 15 ноября 2023, 11:41 0
ОФИЦИАЛЬНО. Унион уволил тренера, который вывел клуб в Лигу чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Унион уволил тренера, который вывел клуб в Лигу чемпионов

Урс Фишер покинул столичную команду

10 известных экс-игроков национальных сборных, играющих в низших лигах
Футбол | 14.11.2023, 13:15
10 известных экс-игроков национальных сборных, играющих в низших лигах
10 известных экс-игроков национальных сборных, играющих в низших лигах
ОФИЦИАЛЬНО. Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе
Бокс | 15.11.2023, 10:24
ОФИЦИАЛЬНО. Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Футбол | 14.11.2023, 17:08
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
враховуючи що у них ще матч з ізраїльтянами, то стаття ні про що
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
14.11.2023, 04:05 1
Футбол
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
14.11.2023, 05:25 2
Бокс
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
13.11.2023, 21:25 9
Футбол
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
14.11.2023, 21:28 4
Футбол
Шушен-2023. Йоханнес Бе выиграл и спринт, и масс-старт
Шушен-2023. Йоханнес Бе выиграл и спринт, и масс-старт
13.11.2023, 09:46
Биатлон
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
14.11.2023, 22:07 14
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
13.11.2023, 13:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем