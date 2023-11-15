Заря паузу в чемпионате проведет без спарринга

Как стало известно Sport.ua, луганская команда во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ не планировала контрольный поединок. Поскольку в последнее время «Заря» имела достаточную игровую практику, то было решено сосредоточиться на тренировочном процессе.

По информации нашего источника, подопечные Юрия Коваля 15 ноября начнут подготовку к очередному матчу группового раунда Лиги конференций с бельгийским «Гентом», который состоится 30 ноября. В расположении «Зари» не будет Эдуардо Герреро, вызванного в сборную Панамы, игроков молодежной сборной Украины Арсения Батагова и Александра Яцика и травмированного Романа Вантуха.

Пока что «Заря» в чемпионате УПЛ идет на 14 месте, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что матч 15 тура УПЛ «Колос» – «Заря», который должен был состояться в Ковалевке 25 ноября после завершения международной паузы на матчи сборных, перенесен на неопределенный срок.