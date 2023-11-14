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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 17:25 |
545
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Колос – Заря перенесен из-за решения УЕФА

На эту дату назначен еврокубковый поединок «Маккаби» – «Заря»

14 ноября 2023, 17:25 |
545
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Колос – Заря перенесен из-за решения УЕФА
ФК Колос

Матч 15 тура УПЛ «Колос» – «Заря», который должен был состояться в Ковалевке 25 ноября после завершения международной паузы на матчи сборных, перенесен на неопределенный срок.

Причиной стало то, что на эту дату УЕФА назначила еврокубковый поединок «Маккаби» – «Заря».

Ранее сообщалось, что израильский клуб хочет провести отложенный матч третьего тура группового раунда Лиги конференций с «Зарей» в Сербии или на Кипре.

В октябре Исполнительный комитет УЕФА принял решение о приостановлении проведения матчей турниров под эгидой УЕФА на территории Израиля. Матч «Маккаби» Тель-Авив – Заря Луганск был перенесен с 26 октября на 25 ноября.

«Колос» свой следующий матч в УПЛ сыграют в субботу, 2 декабря дома против «Оболони». Чтобы поддержать соревновательный тонус наш тренерский штаб договорился провести 20 ноября товарищескую игру против ровенского «Вереса».

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Источник ФК Колос Ковалевка
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