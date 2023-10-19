УЕФА приостановил проведение матчей европейских турниров в Израиле
В Юношеской лиге УЕФА пражская Спарта прошла дальше из-за отказа Маккаби Хайфа
После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью Исполнительный комитет УЕФА принял решение приостановить проведение матчей турниров под эгидой УЕФА на территории Израиля до дальнейшего уведомления.
Израильскую футбольную ассоциацию и израильские клубы Маккаби Хайфа и Маккаби Тель-Авив попросили предложить альтернативные города та стадионы, которые должны соответствовать стандартам УЕФА, за пределами страны для проведения домашних матчей, пока это решение остается в силе.
Также УЕФА объявил о следующих переносах матчей.
Лига Европы
- Вильяреал – Маккаби Хайфа (группа F) с четверга, 26 октября, был перенесен на среду, 6 декабря.
Лига конференций
- Маккаби Тель-Авив – Заря Луганск (группа В) с четверга, 26 октября, был перенесен на субботу, 25 ноября.
Юношеская лига УЕФА
В связи со сложившейся ситуацией молодежная команда Маккаби из Хайфы отказалась от участия в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. В УЕФА приняли это к сведению и подтвердили, что путевку во второй раунд Пути чемпионов ЮЛУ получит молодежная команда пражской Спарты.
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