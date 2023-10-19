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Лига конференций
19 октября 2023, 16:04 | Обновлено 19 октября 2023, 16:09
654
3

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Зари с Маккаби Тель-Авив перенесен

В УЕФА одобрили изменение даты поединка 3-го тура групповой стадии Лиги конференций

19 октября 2023, 16:04 | Обновлено 19 октября 2023, 16:09
654
3
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Зари с Маккаби Тель-Авив перенесен

Европейский футбольный союз пошел навстречу клубам из Израиля, которые попросили о переносе своих ближайших матчей в клубных евротурнирах.

Среди прочего, в Ньоне приняли решение перенести игру 3-го тура группового турнира Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив – «Заря» Луганск с 26 октября на более поздний срок. Команды выяснят отношения между собой в субботу, 25 ноября.

Также решено, что матч групповой стадии Лиги Европы «Вильярреал» – «Маккаби» Хайфа состоится не 26 октября, а в среду, 6 декабря.

Напомним, луганская «Заря» в таблице группы В Лиги конференций после двух туров занимает 2-е место, имея 4 очка. Лидирует «Гент», у которого также 4 пункта. «Маккаби» Тель-Авив на 3-й позиции с 3 очками. Замыкает квартет «Брейдаблик», имеющий в пассиве два поражения.

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Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
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УЕФА Лига конференций Маккаби Тель-Авив Заря Луганск Лига Европы Вильярреал Маккаби Хайфа
Источник УЕФА
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Комментарии 3
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Alex86 1
Сразу видно отношения к жидам и к нам.
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0
Xvalenok03
Пошли на встречу обиженным и обидели украинскую команду.
Показали кого больше уважают.
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0
NachoBarbero
Ось і кремлівські боти завітали до нас в коментарі, пробують розвинути ненависть між українцями і євреями.
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-1
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