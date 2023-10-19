ОФИЦИАЛЬНО. Матч Зари с Маккаби Тель-Авив перенесен
В УЕФА одобрили изменение даты поединка 3-го тура групповой стадии Лиги конференций
Европейский футбольный союз пошел навстречу клубам из Израиля, которые попросили о переносе своих ближайших матчей в клубных евротурнирах.
Среди прочего, в Ньоне приняли решение перенести игру 3-го тура группового турнира Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив – «Заря» Луганск с 26 октября на более поздний срок. Команды выяснят отношения между собой в субботу, 25 ноября.
Также решено, что матч групповой стадии Лиги Европы «Вильярреал» – «Маккаби» Хайфа состоится не 26 октября, а в среду, 6 декабря.
Напомним, луганская «Заря» в таблице группы В Лиги конференций после двух туров занимает 2-е место, имея 4 очка. Лидирует «Гент», у которого также 4 пункта. «Маккаби» Тель-Авив на 3-й позиции с 3 очками. Замыкает квартет «Брейдаблик», имеющий в пассиве два поражения.
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