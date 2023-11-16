Чемпионат Европы16 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:21
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Таблицы Евро-2024. Уже известны 11 из 24 участников финального раунда
Команды Венгрии и Словакии получили право летом сыграть в Германии
16 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:21
546
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16 ноября в нескольких группах прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды Венгрии и Словакии 16 ноября получили право летом сыграть в Германии.
Уже известны 11 из 24 участников финального раунда:
Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
- Азербайджан – Швеция – 3:0
- Болгария – Венгрия – 2:2
- Грузия – Шотландия – 2:2
- Эстония – Австрия – 0:2
- Кипр – Испания – 1:3
- Лихтенштейн – Португалия – 0:2
- Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1
- Словакия – Исландия – 4:2
- Черногория – Литва – 2:0
Турнирные таблицы
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