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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:21
546
0

Таблицы Евро-2024. Уже известны 11 из 24 участников финального раунда

Команды Венгрии и Словакии получили право летом сыграть в Германии

16 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:21
546
0
Таблицы Евро-2024. Уже известны 11 из 24 участников финального раунда
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября в нескольких группах прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Команды Венгрии и Словакии 16 ноября получили право летом сыграть в Германии.

Уже известны 11 из 24 участников финального раунда:

Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

  • Азербайджан – Швеция – 3:0
  • Болгария – Венгрия – 2:2
  • Грузия – Шотландия – 2:2
  • Эстония – Австрия – 0:2
  • Кипр – Испания – 1:3
  • Лихтенштейн – Португалия – 0:2
  • Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1
  • Словакия – Исландия – 4:2
  • Черногория – Литва – 2:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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