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  4. Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо
Другие новости
05 ноября 2023, 05:15 |
208
0

Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо

Главные новости за 4 ноября на Sport.ua

05 ноября 2023, 05:15 |
208
0
Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 ноября.

1. Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
На счету Артема три результативных действия

2А. ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Украинец открыл счет в матче с «Брайтоном»

2Б. Миколенко забил Де Дзерби, Ман Сити оформил 6 мячей Борнмуту с Забарным
4 ноября состоялись матчи 11-го тура АПЛ

2В. Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок»

3. ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло
Сергей отличился в ворота «Ауд-Хеверле Левен» в 13-м туре чемпионата Бельгии

4А. Бавария благодаря хет-трику Кейна разбилa Боруссию Дортмунд
Состоялся центральный матч 10-го тура немецкого чемпионата

4Б. Рональд Араухо вырвал три очка для Барселоны в матче против Реал Сосьедад
Состоялось три матча Ла Лиги

4В. Серия А. Победа Наполи, Интер переиграл Аталанту, фиаско Милана
4 ноября состоялись матчи 11-го тура Серии А

5. Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Румыны смогли отыграть два гола за две минуты до конца финала с Казахстаном

6. Фирменный почерк Вишняка. Колос спасся в гостевой игре против ЛНЗ
Команда из Ковалевки уже сыграла больше матчей вничью, чем за всю предыдущую кампанию

7А. Прометей сенсационно проиграл на домашней площадке Огре
Украинский клуб потерпел первое поражение в ЛЭБЛ

7Б. Сборная Украины по гандболу завершила серию спаррингов поражением в Швеции
Сине-желтая команда уступила второй сборной Швеции со счетом 26:34

8. Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
«Горняки» хотят получить за центрального полузащитника солидную сумму отступных

9. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Стал исполняющим обязанности тренера

10А. Мирча Луческу. Зима Патриарха
Валерий Василенко – об эпохальном

10Б. Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу
Goal.com – о неудачных попытках бразильского вингера заиграть на «Олд Траффорд»

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Источник Sport.ua
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