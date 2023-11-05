Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 ноября.

1. Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны

На счету Артема три результативных действия

2А. ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ

Украинец открыл счет в матче с «Брайтоном»

2Б. Миколенко забил Де Дзерби, Ман Сити оформил 6 мячей Борнмуту с Забарным

4 ноября состоялись матчи 11-го тура АПЛ

2В. Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок»

3. ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло

Сергей отличился в ворота «Ауд-Хеверле Левен» в 13-м туре чемпионата Бельгии

4А. Бавария благодаря хет-трику Кейна разбилa Боруссию Дортмунд

Состоялся центральный матч 10-го тура немецкого чемпионата

4Б. Рональд Араухо вырвал три очка для Барселоны в матче против Реал Сосьедад

Состоялось три матча Ла Лиги

4В. Серия А. Победа Наполи, Интер переиграл Аталанту, фиаско Милана

4 ноября состоялись матчи 11-го тура Серии А

5. Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу

Румыны смогли отыграть два гола за две минуты до конца финала с Казахстаном

6. Фирменный почерк Вишняка. Колос спасся в гостевой игре против ЛНЗ

Команда из Ковалевки уже сыграла больше матчей вничью, чем за всю предыдущую кампанию

7А. Прометей сенсационно проиграл на домашней площадке Огре

Украинский клуб потерпел первое поражение в ЛЭБЛ

7Б. Сборная Украины по гандболу завершила серию спаррингов поражением в Швеции

Сине-желтая команда уступила второй сборной Швеции со счетом 26:34

8. Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова

«Горняки» хотят получить за центрального полузащитника солидную сумму отступных

9. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо

Стал исполняющим обязанности тренера

10А. Мирча Луческу. Зима Патриарха

Валерий Василенко – об эпохальном

10Б. Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу

Goal.com – о неудачных попытках бразильского вингера заиграть на «Олд Траффорд»