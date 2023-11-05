Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо
Главные новости за 4 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 ноября.
1. Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
На счету Артема три результативных действия
2А. ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Украинец открыл счет в матче с «Брайтоном»
2Б. Миколенко забил Де Дзерби, Ман Сити оформил 6 мячей Борнмуту с Забарным
4 ноября состоялись матчи 11-го тура АПЛ
2В. Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок»
3. ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло
Сергей отличился в ворота «Ауд-Хеверле Левен» в 13-м туре чемпионата Бельгии
4А. Бавария благодаря хет-трику Кейна разбилa Боруссию Дортмунд
Состоялся центральный матч 10-го тура немецкого чемпионата
4Б. Рональд Араухо вырвал три очка для Барселоны в матче против Реал Сосьедад
Состоялось три матча Ла Лиги
4В. Серия А. Победа Наполи, Интер переиграл Аталанту, фиаско Милана
4 ноября состоялись матчи 11-го тура Серии А
5. Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Румыны смогли отыграть два гола за две минуты до конца финала с Казахстаном
6. Фирменный почерк Вишняка. Колос спасся в гостевой игре против ЛНЗ
Команда из Ковалевки уже сыграла больше матчей вничью, чем за всю предыдущую кампанию
7А. Прометей сенсационно проиграл на домашней площадке Огре
Украинский клуб потерпел первое поражение в ЛЭБЛ
7Б. Сборная Украины по гандболу завершила серию спаррингов поражением в Швеции
Сине-желтая команда уступила второй сборной Швеции со счетом 26:34
8. Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
«Горняки» хотят получить за центрального полузащитника солидную сумму отступных
9. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Стал исполняющим обязанности тренера
10А. Мирча Луческу. Зима Патриарха
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10Б. Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу
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