Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Румыны смогли отыграть два гола за две минуты до конца финала с Казахстаном
Драматически завершился финал чемпионата мира по мини-футболу, в котором невероятный по напряжению матч провели сборные Румынии и Казахстана.
Чемпионат мира 2023 состоялся на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.
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Сборная Украины не сумела пройти групповой раунд, разгромно уступив Чехии (0:7) и заняв лишь третье место в группе C.
Днем ранее в полуфиналах Румыния выиграла у Венгрии (3:0), а Казахстан обыграл Азербайджан (3:2). Бронзовые медали взяла Венгрия, обыграв Азербайджан (3:1).
В главном матче встретились команды Румынии и Казахстана. Поединок получился драматичным. Казахстан уверенно вел в счете 2:0, когда было сыграно 48 из 50 минут. Однако румыны совершили суперкамбэк и отыграли два гола в концовке основного времени матча.
В двух экстратаймах голов забито не было, и была назначена серия пенальти, которая оказалась невероятно длинной. Интересно, что Казахстан в плей-офф до этого уже выиграл две серии пенальти (у Мексики и Чехии).
Чтобы определить победителя ЧМ, в финале каждой из команд пришлось исполнить по 16 пенальти! В этой невероятной лотерее, в конце концов, повезло румынам.
Румыния выиграла у Казахстана финал ЧМ-2023 со счетом 2:2 (пен. 12:11) и стала чемпионом мира по мини-футболу.
ЧМ-2023 по мини-футболу
Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября
1/8 финала, 1 ноября
- 07:00. Грузия – ОАЭ – 1:1 (пен. 2:3)
- 08:30. Румыния – Таиланд – 7:0
- 13:30. Казахстан – Мексика – 0:0 (пен. 2:1)
- 15:00. Чехия – США – 4:2
- 16:30. Азербайджан – Португалия – 3:0
- 18:00. Болгария – Англия – 2:1
- 19:30. Словакия – Черногория – 5:2
- 21:00. Венгрия – Египет – 3:0
1/4 финала, 2 ноября
- 16:00. ОАЭ – Румыния – 0:2
- 17:30. Казахстан – Чехия – 3:3 (пен. 3:2)
- 19:00. Азербайджан – Болгария – 3:1
- 20:30. Словакия – Венгрия – 0:1
1/2 финала, 3 ноября
- 17:00. Румыния – Венгрия – 3:0
- 18:30. Казахстан – Азербайджан – 3:2
За 3-е место, 4 ноября
- 16:00. Венгрия – Азербайджан – 3:1
Финал, 4 ноября
- 18:00. Румыния – Казахстан – 2:2 (пен. 12:11)
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