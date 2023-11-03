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03 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:14
357
0

Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу

В финале сыграют Румыния и Казахстан, за бронзу – Венгрия и Азербайджан

03 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:14
357
0
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
WMF

3 ноября состоялись полуфиналы чемпионата мира по мини-футболу, и определена финальная пара.

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.

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В полуфиналах Румыния выиграла у Венгрии (3:0), а Казахстан обыграл Азербайджан (3:2).

Таки образом, в финале 4 ноября сыграют Румыния и Казахстан, а третье место разыграют Венгрия и Азербайджан.

Ранее сборная Украины выбыла из турнира, заняв лишь третье место в группе C.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

1/8 финала, 1 ноября

  • 07:00. Грузия – ОАЭ – 1:1 (пен. 2:3)
  • 08:30. Румыния – Таиланд – 7:0
  • 13:30. Казахстан – Мексика – 0:0 (пен. 2:1)
  • 15:00. Чехия – США – 4:2
  • 16:30. Азербайджан – Португалия – 3:0
  • 18:00. Болгария – Англия – 2:1
  • 19:30. Словакия – Черногория – 5:2
  • 21:00. Венгрия – Египет – 3:0

1/4 финала, 2 ноября

  • 16:00. ОАЭ – Румыния – 0:2
  • 17:30. Казахстан – Чехия – 3:3 (пен. 3:2)
  • 19:00. Азербайджан – Болгария – 3:1
  • 20:30. Словакия – Венгрия – 0:1

1/2 финала, 3 ноября

  • 17:00. Румыния – Венгрия – 3:0
  • 18:30. Казахстан – Азербайджан – 3:2

За 3-е место, 4 ноября

  • 16:00. Венгрия – Азербайджан

Финал, 4 ноября

  • 18:00. Румыния – Казахстан

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мини-футбол чемпионат мира по мини-футболу
Источник Sport.ua
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