Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
В полуфиналах сыграют: Румыния – Венгрия, Казахстан – Азербайджан
2 ноября состоялись четвертьфиналы чемпионата мира по мини-футболу, и определены пары 1/8 финала.
Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.
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По итогам четвертьфиналов образованы пары 1/2 финала, матчи пройдут 3 ноября.
В полуфиналах сыграют: Румыния – Венгрия, Казахстан – Азербайджан. Победители сыграют в финале 4 ноября.
Ранее сборная Украины выбыла из турнира, заняв лишь третье место в группе C. Чехия после разгрома Украины (7:0) добралась до четвертьфинале, где по пенальти проиграла Казахстану (3:3, пен. 2:3).
ЧМ-2023 по мини-футболу
Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября
1/8 финала, 1 ноября
- 07:00. Грузия – ОАЭ – 1:1 (пен. 2:3)
- 08:30. Румыния – Таиланд – 7:0
- 13:30. Казахстан – Мексика – 0:0 (пен. 2:1)
- 15:00. Чехия – США – 4:2
- 16:30. Азербайджан – Португалия – 3:0
- 18:00. Болгария – Англия – 2:1
- 19:30. Словакия – Черногория – 5:2
- 21:00. Венгрия – Египет – 3:0
1/4 финала, 2 ноября
- 16:00. ОАЭ – Румыния – 0:2
- 17:30. Казахстан – Чехия – 3:3 (пен. 3:2)
- 19:00. Азербайджан – Болгария – 3:1
- 20:30. Словакия – Венгрия – 0:1
1/2 финала, 3 ноября
- 17:00. Румыния – Венгрия
- 18:30. Казахстан – Азербайджан
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