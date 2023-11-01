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01 ноября 2023, 05:10 | Обновлено 01 ноября 2023, 05:52
582
0

Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу

Сине-желтая сборная выбыла из турнира, заняв лишь третье место в группе C

01 ноября 2023, 05:10 | Обновлено 01 ноября 2023, 05:52
582
0
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
WMF

31 октября завершился групповой раунд на чемпионате мира по мини-футболу, и определены пары 1/8 финала.

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.

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Сборная Украины выбыла из турнира, заняв лишь третье место в группе C (3 очка), где ее соперниками были команды Чехии (9 баллов), Таиланда (6), Алжира (0).

По итогам группового раунда образованы пары 1/8 финала, которые приведены ниже.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Пары 1/8 финала, 1 ноября

  • 07:00. Грузия – ОАЭ
  • 08:30. Румыния – Таиланд
  • 13:30. Казахстан – Мексика
  • 15:00. Чехия – США
  • 16:30. Азербайджан – Португалия
  • 18:00. Болгария – Англия
  • 19:30. Словакия – Черногория
  • 21:00. Венгрия – Египет

В тексте указано киевское время, на инфографике – локальное время в ОАЭ

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы группового раунда

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Источник Sport.ua
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