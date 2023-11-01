Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
Сине-желтая сборная выбыла из турнира, заняв лишь третье место в группе C
31 октября завершился групповой раунд на чемпионате мира по мини-футболу, и определены пары 1/8 финала.
Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Украины выбыла из турнира, заняв лишь третье место в группе C (3 очка), где ее соперниками были команды Чехии (9 баллов), Таиланда (6), Алжира (0).
По итогам группового раунда образованы пары 1/8 финала, которые приведены ниже.
ЧМ-2023 по мини-футболу
Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября
Пары 1/8 финала, 1 ноября
- 07:00. Грузия – ОАЭ
- 08:30. Румыния – Таиланд
- 13:30. Казахстан – Мексика
- 15:00. Чехия – США
- 16:30. Азербайджан – Португалия
- 18:00. Болгария – Англия
- 19:30. Словакия – Черногория
- 21:00. Венгрия – Египет
В тексте указано киевское время, на инфографике – локальное время в ОАЭ
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы группового раунда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У главного редактора журнала «Футбол» – второй инсульт
Главный тренер «Карпат» отреагировал на вручение Золотого мяча 2023