Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу

31 октября завершился групповой раунд на чемпионате мира по мини-футболу, и определены пары 1/8 финала.

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.

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Сборная Украины выбыла из турнира, заняв лишь третье место в группе C (3 очка), где ее соперниками были команды Чехии (9 баллов), Таиланда (6), Алжира (0).

По итогам группового раунда образованы пары 1/8 финала, которые приведены ниже.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Пары 1/8 финала, 1 ноября

07:00. Грузия – ОАЭ

08:30. Румыния – Таиланд

13:30. Казахстан – Мексика

15:00. Чехия – США

16:30. Азербайджан – Португалия

18:00. Болгария – Англия

19:30. Словакия – Черногория

21:00. Венгрия – Египет

В тексте указано киевское время, на инфографике – локальное время в ОАЭ

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы группового раунда