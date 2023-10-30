Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
На чемпионате мира 2023 по мини-футболу в ОАЭ завершился групповой раунд
30 октября в 19:00 состоялся поединок 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Украины потерпела разгромное поражение от команды Чехии (0:7).
Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины выступала в группе C, где ее соперниками были команды Алжира, Таиланда, Чехии.
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В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а Таиланд крупно уступил Чехии (0:6). Во второй игровой день Чехия уничтожила Алжир (8:1), а Украина сенсационно уступила Таиланду в ключевом матче (0:2). В третьем туре Таиланд взял верх над Алжиром (5:0).
30 октября сборная Украины провела последний матч группы против Чехии, одного из фаворитов турнира. Украинцам для выхода в плей-офф нужна была только победа.
Однако чехи были на голову выше украинцев, выступавших не сильнейшим составом, и разгромили сине-желтую команду. В первом тайме 4 мяча побывало в воротах украинцев, а во втором – еще три. Команде Виталия Мельника не удалось даже забить гол престижа – разгромное поражение со счетом 0:7.
В 1/8 финала вышли по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. Из группы C в плей-офф пробились Чехия (9 очков) и Таиланд (6 очков). Сборные Украины (3 очка) и Алжира (0) покидают турнир.
ЧМ-2023 по мини-футболу
Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября
Группа C
1-й тур
- 26 октября. 17:30. Украина – Алжир – 9:1
- 27 октября. 16:15. Чехия – Таиланд – 6:0
2-й тур
- 28 октября. 09:15. Украина – Таиланд – 0:2
- 28 октября. 21:15. Чехия – Алжир – 8:1
3-й тур
- 30 октября. 16:30. Алжир – Таиланд – 0:5
- 30 октября. 19:00. Чехия – Украина – 7:0
Итоговое положение
- 1. Чехия – 9 очков
- 2. Таиланд – 6 очков
- 3. Украина – 3 очка
- 4. Алжир – 0 очков
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