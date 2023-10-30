Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023

30 октября в 19:00 состоялся поединок 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Украины потерпела разгромное поражение от команды Чехии (0:7).

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины выступала в группе C, где ее соперниками были команды Алжира, Таиланда, Чехии.

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В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а Таиланд крупно уступил Чехии (0:6). Во второй игровой день Чехия уничтожила Алжир (8:1), а Украина сенсационно уступила Таиланду в ключевом матче (0:2). В третьем туре Таиланд взял верх над Алжиром (5:0).

30 октября сборная Украины провела последний матч группы против Чехии, одного из фаворитов турнира. Украинцам для выхода в плей-офф нужна была только победа.

Однако чехи были на голову выше украинцев, выступавших не сильнейшим составом, и разгромили сине-желтую команду. В первом тайме 4 мяча побывало в воротах украинцев, а во втором – еще три. Команде Виталия Мельника не удалось даже забить гол престижа – разгромное поражение со счетом 0:7.

В 1/8 финала вышли по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. Из группы C в плей-офф пробились Чехия (9 очков) и Таиланд (6 очков). Сборные Украины (3 очка) и Алжира (0) покидают турнир.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Группа C

1-й тур

26 октября. 17:30. Украина – Алжир – 9:1

– Алжир – 9:1 27 октября. 16:15. Чехия – Таиланд – 6:0

2-й тур

28 октября. 09:15. Украина – Таиланд – 0:2

– 0:2 28 октября. 21:15. Чехия – Алжир – 8:1

3-й тур

30 октября. 16:30. Алжир – Таиланд – 0:5

– 0:5 30 октября. 19:00. Чехия – Украина – 7:0

Итоговое положение