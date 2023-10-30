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30 октября 2023, 20:00 | Обновлено 30 октября 2023, 20:03
1291
1

Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023

На чемпионате мира 2023 по мини-футболу в ОАЭ завершился групповой раунд

30 октября 2023, 20:00 | Обновлено 30 октября 2023, 20:03
1291
1
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
WMF

30 октября в 19:00 состоялся поединок 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Украины потерпела разгромное поражение от команды Чехии (0:7).

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины выступала в группе C, где ее соперниками были команды Алжира, Таиланда, Чехии.

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В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а Таиланд крупно уступил Чехии (0:6). Во второй игровой день Чехия уничтожила Алжир (8:1), а Украина сенсационно уступила Таиланду в ключевом матче (0:2). В третьем туре Таиланд взял верх над Алжиром (5:0).

30 октября сборная Украины провела последний матч группы против Чехии, одного из фаворитов турнира. Украинцам для выхода в плей-офф нужна была только победа.

Однако чехи были на голову выше украинцев, выступавших не сильнейшим составом, и разгромили сине-желтую команду. В первом тайме 4 мяча побывало в воротах украинцев, а во втором – еще три. Команде Виталия Мельника не удалось даже забить гол престижа – разгромное поражение со счетом 0:7.

В 1/8 финала вышли по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. Из группы C в плей-офф пробились Чехия (9 очков) и Таиланд (6 очков). Сборные Украины (3 очка) и Алжира (0) покидают турнир.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Группа C

1-й тур

  • 26 октября. 17:30. Украина – Алжир – 9:1
  • 27 октября. 16:15. Чехия – Таиланд – 6:0

2-й тур

  • 28 октября. 09:15. Украина – Таиланд – 0:2
  • 28 октября. 21:15. Чехия – Алжир – 8:1

3-й тур

  • 30 октября. 16:30. Алжир – Таиланд – 0:5
  • 30 октября. 19:00. Чехия – Украина – 7:0

Итоговое положение

  • 1. Чехия – 9 очков
  • 2. Таиланд – 6 очков
  • 3. Украина – 3 очка
  • 4. Алжир – 0 очков
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Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
После такого откровенного провала, руководство этой федерации должно в полном составе подать в отставку. То, что произошло - результат полной некомпетентности людей, которые взялись руководить мини-футболом, игрой, которая становится популярной в Украине. Но этого не понимают функционеры украинской федерации, которые создали закрытое общество друзей по интересам, куда посторонним практически попасть невозможно. Смотрю я на этих минщиков и сравниваю с ребятами, которые играют у нас в чемпионате и Кубке области ... И сравнение не в пользу наших сборников одевших футболки с гербом Украины... Вывод с этой бодяги напрашивается только один - пока не будет в Украине полноценного чемпионата с участием не только местечковых команд, непонятно по какому принципу туда попавших, но 100% не по спортивному принципу, не будет в составе федерации представителей всех областей Украины, не будет гласности в проводимых мероприятиях - результатов не дождемся.
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