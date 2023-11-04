13-й тур стал несчастливым для «Динамо». Киевская команда проиграла в главном дерби страны «Шахтеру». Невыигрышная серия столичного коллектива достигла четырех матчей, отставание от «горняков» достигло восьми очков, и главный тренер команды Мирча Луческу подал в отставку. Еще раз: главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку.

Несмотря на то, что подавляющее большинство болельщиков «бело-синих» ждало и жаждало именно такого поворота событий, почему-то мне кажется, что почти всех решение Луческу застигло врасплох.

Уж извините за чрезмерную жесткость, но в последнее время наставник «Динамо» превратился в аналог престарелого профессора, который вцепился за свою кафедру железной хваткой, всем своим видом демонстрируя, что самолично место работы никогда не покинет, а путевкой на выход могут стать лишь фатальные обстоятельства.

Так или иначе, но Луческу настолько вросся в свою роль, в свою нынешнюю «шкуру», что его добровольный исход правда казался чем-то фантастическим. Уж если он не ушел по своей воле после проигранного на корню прошлого сезона, то что его заставит уйти по ходу нынешнего чемпионата?

Как оказалось, и Луческу ничто человеческое не чуждо. Во всяком случае, его прощальная речь видится не только очень адекватной, но и даже сентиментальной. Впервые за динамовское время Мирча так понятно все разложил по полочкам, взял вину на себя за неудачи, рассказал «на пальцах» о проблемах и переживаниях, попросил во что бы то ни стало поддерживать динамовскую молодежь.

Впервые в динамовскую «эру» Луческу лично мне его стало жаль. За маской надменности, нигилизма и равнодушия, которую он в последнее время почти никогда не снимал при общении с прессой, четко просматривался уставший человек. Очень и очень уставший человек, идущий с ярмарки, и потерявший всяческий интерес к происходящему. Это даже не осень. Это однозначно зима Патриарха.

***

С первых дней работы Мирчи Луческу в «Динамо» я с постоянством дворника, драившего асфальтные дорожки в любое время суток, утверждал, что приход этого тренера в киевскую команду – абсурд и недоразумение. И что «иконы должны висеть на стене».

И с каждый днем, особенно после неудачного динамовского матча, я крепнул в своем утверждении. Особенно после четвертого места «бело-синих» в прошлом сезоне, которое казалось еще более унизительным, чем аналогичное «достижение» тренера Блохина.

Я чувствовал, что Мирча, несмотря на его огромнейший опыт и безусловный авторитет, по существу уже ничего не может дать своей нынешней команде. И не потому, что не хочет. Скорее из-за того, что уже не может.

Нынешний Луческу как тренер безвозвратно устарел. Его футбол – это не наука. Это старая хрестоматия, которую давно нужно было сдать в хранилище футбольной библиотеки. И открывать лишь по случаю юбилейных дат. А вот так, непроизвольно, открывать не нужно, ведь ничего никому она научить не может.

Но, черт побери, после слов Луческу о добровольной отставке мне стало как-то не по себе. Он казался вечным на динамовском электрическом стуле. Во всяком случае, до конца нынешнего сезона – так точно. И тут такой демарш. Такой поступок. После которого – пустота.

ФК Динамо. Мирча Луческу

Необъяснимое, невероятное ощущение того, что закончилось что-то значимое, огромное. Шутка ли, но на Луческу-тренере у нас в стране выросло целое поколение болельщиков. Это поколение может боготворить румынского тренера, а может и метать в его огород даже не камни, а валуны, но то, что этот человек вызывал настоящие эмоции, будоражил, не оставляя никого равнодушным – факт.

Его тренерскую «фигуру» в Украине можно сравнить лишь с еще одной глыбой – Валерием Лобановским. Увы, но рядом с этими мэтрами нет никого. И в ближайшее время не предвидится.

И вот он уходит со своего поста как-то буднично. Без болельщиков, без цветов, без аплодисментов и круга почета. Даже если он действительно был «атавизмом» в «Динамо» (в чем я уверен), все равно он заслужил иного финала в своей тренерской карьере, ибо временщиком он никогда и не был (во всяком случае, в украинский период карьеры).

Поэтому первая и наверняка главная моя эмоция после решения Луческу завязать и с «Динамо», и в целом со своей тренерской работой – грусть. Он был настолько глобальным, настолько постоянным, настолько удобной мишенью – и для критики, и для похвалы, что с его уходом на давно заслуженную пенсию окажется зияющая брешь.

Нет ни одной подобной ни по величине, ни по звучности фамилии. С уходом Луческу наш футбол станет правда более постным, еще менее зрелищным. И не признавать этого просто глупо.

А в «Динамо» может сложиться вообще парадоксальная ситуация после этой отставки, когда команда просядет еще глубже. Мы ведь не знаем глубинных процессов, происходящих внутри динамовского коллектива. Может, там все держалось именно на авторитете румына, а теперь команда может рухнуть еще ниже. Такой сценарий я бы тоже не исключал.

Но на конкретных динамовских проблемах сейчас вряд ли нужно особо акцентировать внимание. Для этого будет куча иных поводов.

Сейчас нужно просто постараться «переварить» случившееся. И отдать должное человеку, который, хотим мы того или нет, но на протяжении почти двух десятков лет олицетворял клубный футбол нашей страны.

Не уникальным такой человек не может быть по определению.