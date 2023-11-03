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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 19:37 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:59
2091
3

«Спасибо за прекрасные 15 лет». Луческу попрощался с Украиной и футболом

Тренер провел финальную пресс-конференцию

03 ноября 2023, 19:37 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:59
2091
3
«Спасибо за прекрасные 15 лет». Луческу попрощался с Украиной и футболом
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник Динамо Мирча Луческу после поражения 0:1 от Шахтера пообщался с журналистами. Ранее тренер объявил о своей отставке и завершении карьеры.

«Не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу в Украине и решил закончить карьеру. Это моя последняя игра. Поблагодарил игроков Шахтера и Динамо. Надеюсь, частица меня осталась в Украине. Благодарен президенту Шахтера Ринату Ахметову и президенту Динамо Игорю Суркису. Хотелось закончить иначе, но всему приходит конец. И карьере игрока, и карьере тренера».

«Если все же сказать про матч, то победила более опытная команда. Мы свои шансы не использовали. У Динамо есть будущее, есть молодежь. Однако нужно много работать, чтобы добиться успеха. Уверен, что будущее есть и у Динамо, и у Украины».

«Мне было сложно пережить войну, эти минуты молчания... С годами становишься очень сентиментальным. Все время думаю о тех, кто погибает на фронте, о мирном населении. Это сложно совмещать с футболом. Спасибо Украине за 15 прекрасных лет. Всем мира и здоровья. И счастливого будущего.

С самого начала войны я был здесь, я не уезжал. Команда у нас молодая, и, возможно, мое давление было слишком большим. И я беру ответственность на себя за последние результаты. Всем большое спасибо», – сказал Луческу.

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Мирча Луческу Динамо Киев Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк российско-украинская война чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Первый Среди Равных
Дякуємо і вам, пане Луческу
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+5
Микола Захарченко
Дякуємо , пане Луческу , пора на відпочинок - дорогу молодим . Ми запам'ятаємо вашу відданість тим командам , які ви тренували і ті емоції , які дарували їхнім вболівальникам 👏👏👐
Ответить
+4
4p7eH
Легенда
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+2
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