«Спасибо за прекрасные 15 лет». Луческу попрощался с Украиной и футболом
Тренер провел финальную пресс-конференцию
Наставник Динамо Мирча Луческу после поражения 0:1 от Шахтера пообщался с журналистами. Ранее тренер объявил о своей отставке и завершении карьеры.
«Не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу в Украине и решил закончить карьеру. Это моя последняя игра. Поблагодарил игроков Шахтера и Динамо. Надеюсь, частица меня осталась в Украине. Благодарен президенту Шахтера Ринату Ахметову и президенту Динамо Игорю Суркису. Хотелось закончить иначе, но всему приходит конец. И карьере игрока, и карьере тренера».
«Если все же сказать про матч, то победила более опытная команда. Мы свои шансы не использовали. У Динамо есть будущее, есть молодежь. Однако нужно много работать, чтобы добиться успеха. Уверен, что будущее есть и у Динамо, и у Украины».
«Мне было сложно пережить войну, эти минуты молчания... С годами становишься очень сентиментальным. Все время думаю о тех, кто погибает на фронте, о мирном населении. Это сложно совмещать с футболом. Спасибо Украине за 15 прекрасных лет. Всем мира и здоровья. И счастливого будущего.
С самого начала войны я был здесь, я не уезжал. Команда у нас молодая, и, возможно, мое давление было слишком большим. И я беру ответственность на себя за последние результаты. Всем большое спасибо», – сказал Луческу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центральный матч 13-го тура УПЛ начнется в 17:00
Букмекеры считают, что Беллингем имеет больше всего шансов взять ЗМ в следующем году