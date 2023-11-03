«Спасибо за прекрасные 15 лет». Луческу попрощался с Украиной и футболом

Наставник Динамо Мирча Луческу после поражения 0:1 от Шахтера пообщался с журналистами. Ранее тренер объявил о своей отставке и завершении карьеры.

«Не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу в Украине и решил закончить карьеру. Это моя последняя игра. Поблагодарил игроков Шахтера и Динамо. Надеюсь, частица меня осталась в Украине. Благодарен президенту Шахтера Ринату Ахметову и президенту Динамо Игорю Суркису. Хотелось закончить иначе, но всему приходит конец. И карьере игрока, и карьере тренера».

«Если все же сказать про матч, то победила более опытная команда. Мы свои шансы не использовали. У Динамо есть будущее, есть молодежь. Однако нужно много работать, чтобы добиться успеха. Уверен, что будущее есть и у Динамо, и у Украины».

«Мне было сложно пережить войну, эти минуты молчания... С годами становишься очень сентиментальным. Все время думаю о тех, кто погибает на фронте, о мирном населении. Это сложно совмещать с футболом. Спасибо Украине за 15 прекрасных лет. Всем мира и здоровья. И счастливого будущего.

С самого начала войны я был здесь, я не уезжал. Команда у нас молодая, и, возможно, мое давление было слишком большим. И я беру ответственность на себя за последние результаты. Всем большое спасибо», – сказал Луческу.