Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу

В период после ухода сэра Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» совершил целый ряд неудачных трансферов, особенно в группу атаки. Анхель Ди Мария, Мемфис Депай и Алексис Санчес не оправдали своих огромных ценников, в результате чего клубу не оставалось ничего другого, как смириться со значительными убытками от первоначальных инвестиций.

Джейдон Санчо, перешедший на «Олд Траффорд» из дортмундской «Боруссии» в 2021 году за 72 млн. фунтов стерлингов (87 млн. долл. США), в январе может покинуть команду после публичной ссоры с Эриком тен Хагом. Но в защиту «Юнайтед» можно сказать, что во всех этих шагах была хоть какая-то логика, поскольку они вкладывали деньги в игроков, имеющих либо богатый опыт игры на высшем уровне, либо обладающих потенциалом стать ведущими талантами своего поколения.

Антони, однако, не попал ни в одну из этих категорий. Бразилец перешел в «Аякс» из «Сан-Паулу» всего за 13 млн. фунтов стерлингов в июле 2020 года и провел два года на «Йохан Кройф Арене» под руководством Тен Хага, а затем последовал за голландцем на «Олд Траффорд» летом 2022 года.

«Аякс» получил огромную прибыль за Антони, который занял 19-е место по забитым мячам (18), 7-е место по передачам (8) и 21-е место по созданным моментам (75) в Эредивизие в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 суммарно. «Юнайтед» не просто переплатил за вингера, это было настоящее безумие.

Антони мощно начал в Манчестере, став первым игроком, забившим в трех первых матчах за «Юнайтед» в АПЛ, но вскоре стали очевидны недостатки его игры. 23-летний футболист завершил свою первую кампанию, забив всего восемь мячей, и до сих пор не забил и не отдал ни одной результативной передачи в девяти матчах нынешнего сезона.

Явных признаков улучшения его игры не наблюдается, и «Красные дьяволы» редко представляют реальную угрозу на правом фланге, когда он выходит в старте. Уже сейчас ясно, что Антони не обладает всеми необходимыми качествами для успешной игры в клубе такого масштаба, как «Юнайтед».

Контракт с Антони действует до 2027 года, но нет никакого смысла ждать, пока цена на него продолжает падать. При первой же возможности «Юнайтед» должен расстаться с Антони – на фоне его последнего неудачного выступления в манчестерском дерби...

Абсолютная нелепость

Антони усадили на скамейку запасных в первой в сезоне встрече «Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити» в воскресенье, и было видно, как он качает головой, когда Тен Хаг проигнорировал его, сделав первые три замены в матче.

Антони был введен в игру только на 86-й минуте, когда «Юнайтед» уже проигрывал 3:0, и, похоже, не проявил особого интереса к тому, чтобы помочь своей команде совершить маловероятный поздний камбэк. В заключительной стадии игры бразилец был дважды обыгран Жереми Доку в дуэли один на один и в отчаянии ударил ногой быстроногого нападающего «Сити».



Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

В ответ Доку дважды ткнул пальцем в лицо Антони, и оба раза звезда «Юнайтед» со злостью попытался оттолкнуть его руку, после чего их разняли партнеры по команде. Когда пыль улеглась, судья Пол Тирни решил, что для Антони достаточно желтой карточки, к удивлению легенды «Юнайтед» Гари Невилла.

«Это просто смешно, это удаление», – сказал Невилл, выступая в качестве комментатора на Sky Sports. «Абсолютная нелепость со стороны Антони. Это позор».

Однако последним смеялся Доку, который после финального свистка вышел в социальные сети, чтобы поиздеваться над Антони. Бельгиец опубликовал фотографию их перепалки с подписью: «Сохраняйте спокойствие. Манчестер – синий».

Это был не первый случай, когда Антони без необходимости велся на провокации соперника, и не последний. Обычно он сам выпрашивает фолы, но разница между ним и Доку в том, что он редко создает голевые моменты для своей команды.

Это вспыльчивый человек с завышенным мнением о себе, которое основано на том, что он занимает незаслуженное положение в команде Тен Хага. Антони не попал бы в стартовый состав ни одной из шести ведущих команд АПЛ – ему просто повезло, что Тен Хаг не стал смотреть дальше игроков, с которыми он работал в прошлом.

Фокусник одного трюка

В прошлом сезоне Антони регулярно критиковали за вызывающее поведение, а бывший полузащитник «Юнайтед» Пол Скоулз и вовсе назвал бывшую звезду «Аякса» «клоуном» после того, как тот исполнил ненужное вращение на 360 градусов во время матча Лиги Европы.

После приобретения датского нападающего Расмуса Хойлунда за £73 млн «Юнайтед» остро нуждается в вингере, который бы доставлял мячи в штрафную соперника, но Антони не выглядит способным обеспечить 20-летнего игрока качественными услугами.

Антони то и дело прорывается вперед, но часто позволяет защитнику вернуться и замедляет атаку «Юнайтед». В нем стиль преобладает над содержанием, и он невероятно предсказуем.



Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Когда он получает мяч, вы знаете, что его единственная цель – прорваться в центр. Защитникам быстро удается закрыть Антони, потому что у него, похоже, нет правой ноги и ему не хватает скорости, чтобы дойти до линии ворот. Наблюдать за тем, как он бегает по одним и тем же тупикам из игры в игру, очень утомительно, и его товарищи по команде, вероятно, чувствуют то же самое. Тен Хаг всегда выступал за быстрые пасы и остроатакующий футбол, но не видит, что Антони мешает его команде полностью раскрыть свой потенциал.

«В целом, конечный продукт в футболе имеет огромное значение», – сказал бывший нападающий «Юнайтед» Энди Коул в интервью Betfred в августе. «Создает ли он [Антони] шансы для своих партнеров по команде? Не совсем. Вносит ли он свой вклад, забивая голы? Не совсем.

Если бы я играл в команде, и там был бы инвертированный вингер такого типа, как Антони, то я, как центральный нападающий, не был бы счастлив, если бы мне не отдавали достаточно передач, потому что моя задача – забивать голы. Я не считаю, что он достаточно эффективен, учитывая все те возможности, которые он имел, играя за «Манчестер Юнайтед».

Отвлекающие факторы вне поля

Начало сезона 2023/2024 стало для «Юнайтед» неудачным, поскольку Тен Хаг не смог закрепить успех первого года своего многообещающего правления, когда он выиграл Кубок Лиги и финишировал в четверке сильнейших в АПЛ.

Не помогло и то, что к моменту начала сезона все еще продолжались спекуляции по поводу предполагаемой продажи клуба семьей Глейзеров, а клуб еще не принял решения о том, возвращать ли Мэйсона Гринвуда в состав первой команды.

Гринвуд был отстранен от работы после ареста по подозрению в изнасиловании и нападении в январе 2022 года, но в феврале все обвинения с него были сняты. В итоге 21 августа «Юнайтед» объявил о своем решении расстаться с английским форвардом, и впоследствии он перешел в «Хетафе» на правах аренды.

Но не прошло и трех недель, как «Юнайтед» вновь был вынужден действовать после новых тревожных обвинений: Антони был отправлен в отпуск после того, как его бывшая подруга Габриэла Каваллин подала на него многочисленные заявления в полицию.

В шокирующем интервью бразильскому изданию UOL Каваллин обвинила Антони в нападении на нее, когда она была беременна, и заявила, что он бросил в нее стакан и угрожал выбросить ее из движущегося автомобиля. Дело расследуется полицией Большого Манчестера и полицией Сан-Паулу, и обе стороны дают свои показания.



Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

«Юнайтед» подтвердил возвращение Антони в клуб 29 сентября, поскольку игрок до сих пор не был арестован или обвинен ни в Великобритании, ни в Бразилии. Однако полицейские расследования продолжаются, и клуб следит за развитием ситуации.

Антони и Каваллин также выступили с различными заявлениями в СМИ, что стало нежелательным побочным эффектом для «Юнайтед» после и без того неспокойного первого полугодия. Пока неясно, будет ли Антони наказан за какие-либо проступки или нет, но вся эта история только усиливает негатив.

Кроме того, «Юнайтед» пришлось подтвердить, что они провели необходимую проверку Антони, так как не смогли обнаружить обвинения в нападении, выдвинутые против него женщиной более чем за три месяца до его прихода на «Олд Траффорд» из «Аякса».

Паническая покупка

Тен Хаг заслуживает максимально критики за подписание Антони, но «Юнайтед» следовало бы знать, когда остановиться, когда «Аякс» продолжал повышать цену в ходе переговоров о трансфере.

Отвечая на вопрос о сделке в ходе пламенного обмена мнениями в социальных сетях, икона «Юнайтед» Невилл попытался возложить вину на Глейзеров, а также предположил, что они переплатили за Каземиро, когда выманили его у «Реала» за 70 млн. фунтов.

«Контекст по поводу Антони был таким. Мы только что проиграли «Брайтону» и «Брентфорду», и клуб, как обычно, впал в режим реактивной паники, санкционировал и сказал «да» Каземиро и Антони», – написал Невилл в Твиттере. «Отсутствие должного руководства и тотальная паника – это все вина Глейзеров. Они делали это на протяжении 10 лет. Криштиану Роналду может оказаться в «Сити» – паника. Алексис Санчес в «Сити» – паника. «Аякс» не мог поверить, что мы предложили такие деньги. Владельцы и директора санкционируют сделки. Сейчас я согласен с тем, что Антони нужно работать лучше, но в тех обстоятельствах на эту сделку нельзя было идти».

Вполне логично, что руководство «Юнайтед» почувствовало давление, заставившее его сделать пару громких приобретений после того, как новый тренер начал свое правление с двух обидных поражений. Вопрос в том, можно ли исправить ошибку?



Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Глейзеры намерены продать миноритарный пакет акций клуба сэру Джиму Рэтклиффу, который настаивает на полном контроле над футбольными делами в преддверии возможного поглощения через несколько лет. По сообщениям, Рэтклифф поставил под сомнение последние трансферы клуба в процессе отбора потенциальных покупателей и надеется, что его соглашение с акционерами стоимостью 1,3 млрд. фунтов стерлингов будет реализовано до открытия январского трансферного окна.

Помимо пересмотра политики «Юнайтед» в отношении приобретения новых игроков, Рэтклиффу также необходимо избавиться от балласта в составе команды, в идеале начав с Антони. Недостатка в потенциальных покупателях для Антони быть не должно, поскольку он остается молодым перспективным игроком, у которого еще впереди лучшие годы карьеры. «Юнайтед» было бы разумно использовать это в качестве основного источника доходов на рынке, но при этом придется смириться с еще одним случаем большого убытка. Им повезет, если они получат хотя бы половину от первоначальной суммы, заплаченной за Антони, учитывая то, насколько неудачно он выступает в знаменитой красной футболке.

Для «Юнайтед» может подойти и вариант с арендой, особенно если в окончательную сделку будет включена опция выкупа. К тому времени Тен Хаг, возможно, уже не сможет протестовать, поскольку призывы к его отставке звучат все чаще, а его команда все больше отстает от лидеров АПЛ.

Самая большая ошибка в истории «Юнайтед»

После его детской выходки в матче с «Сити» Антони вряд ли вернется в состав команды Тен Хага. Бруну Фернандеш и Мейсон Маунт способны сыграть на правом фланге, если потребуется, а босс «Юнайтед» может даже поэкспериментировать с Алехандро Гарначо на этой позиции – или выдвинуть вперед Диого Далота.

Антони обладает большим мастерством и мощной левой ногой, но он не знает, как максимально использовать свои лучшие качества для того, чтобы оказывать заметное влияние на игру. Главная причина, по которой он так долго оставался в команде, заключается в том, что он старательно отрабатывает в обороне, что помогло Тен Хагу в прошлом сезоне реализовать свою стратегию прессинга. Но этого недостаточно для того, чтобы Антони был в составе.



Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Игрок за 85 млн. фунтов стерлингов должен быть способен решать судьбы матчей сам, играя в пас или придумывая гол из ничего. Однако, когда «Юнайтед» нужно что-то особенное, чтобы вскрыть оборону, Антони – последний игрок, на которого можно положиться.

Тен Хаг должен набрать максимум очков в трех ближайших матчах АПЛ, поскольку «Юнайтед» готовится к выездам против «Фулхэма» и «Эвертона», а также к домашнему поединку с «Лутоном». Все три команды, скорее всего, будут играть в низком блоке, чтобы подавить «Юнайтед», и им понадобятся их более креативные игроки, такие как Фернандеш, Маркус Рэшфорд и Хойлунд.

Если Антони выйдет в старте, «Юнайтед» окажется в невыгодном положении, поскольку ему не хватает ни воображения, ни скорости, ни элементарного футбольного интеллекта, чтобы по-настоящему заявить о себе в таком крупном турнире, как АПЛ.

Еще до того, как переход Антони на «Олд Траффорд» был подтвержден, популярный фан-аккаунт «Аякса» «The European Lad» разместил в Твиттере зловещее сообщение для болельщиков «Юнайтед», которое с тех пор набрало более 9000 лайков. «Если говорить объективно, то вы совершите самую большую ошибку в истории «Юнайтед», если подпишете его за 100 млн евро», – говорится в сообщении.

Как же «Юнайтед» сейчас жалеет, что не прислушался к этому предупреждению. За последние годы в АПЛ было немало провалов, но Антони уже сейчас стоит выше всех остальных.

Джеймс Вествуд, Goal.com

Перевод и адаптация – Олег Дидух