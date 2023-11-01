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01 ноября 2023, 08:50 | Обновлено 01 ноября 2023, 09:18
2394
1

Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034

Главные новости за 31 октября на Sport.ua

01 ноября 2023, 08:50 | Обновлено 01 ноября 2023, 09:18
2394
1
Челси готов продать Мудрика, сухой матч Трубина, назван хозяин ЧМ-2034
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 октября.

1A. Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе
В лондонском клубе якобы изучают варианты, как поступить с украинским вингером

1B. Реал Мадрид может предложить Челси Лунина как часть сделки по Кепе
Мадридский клуб не готов платить много за испанца

2. Сухой матч. Трубин помог Бенфике выиграть матч Кубка португальской лиги
Победу Орлам принесли голы Анхеля Ди Марии и Артура Кабрала

3A. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино

3B. Саудовскую Аравию обвиняют в спортвошинге. Могут быть проблемы с ЧМ-2034
В адрес этой страны неоднократно звучат обвинения в нарушении прав человека

4. ОФИЦИАЛЬНО. Винисиус Жуниор продлил контракт с мадридским Реалом
Новое соглашение бразильца будет действовать до 2027 года

5. Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставим задачу выйти в УПЛ с первого места»
Главный тренер «Карпат» подвел итоги первой части сезона

6. Умер спортивный журналист Артем Франков
Ушел из жизни главный редактор журнала Футбол

7A. И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Джессика выиграла у Арины в двух сетах во 2-м туре группы Бакалар

7B. После 6:0 – 2 тай-брейка. Рыбакина и Саккари устроили зарубу на WTA Finals
Елена во 2-м туре группы Бакалар обыграла Марию в трех сетах

8A. Сборная Украины по хоккею узнала соперников в отборе на Олимпиаду-2026
Матчи пройдут в Польше

8B. Получит ли Усик бой с Фьюри. Как дела у Беринчика, Ломаченко и других
Разбираемся с перспективами украинских профессиональных боксеров

9A. Дела о ставках в футболе: почему наказания бывают такими разными?
The Athletic – о факторах, которые влияют на строгость наказания

9B. Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Далеко не всем пришелся по нраву выбор Криштиану Роналду и Карима Бензема

10A. Возвращение Цыганкова, ассист Малиновского и дебют Соболя
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. От Баварии до Жироны: самые популярные зарубежные команды в Украине
Любимые для украинцев клубы в четырех сильнейших лигах Европы

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Источник Sport.ua
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Петро Штука
і хто там буде грати, ващє не відомо.
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