Возвращение Цыганкова, ассист Малиновского и дебют Соболя

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Миколенко закрыл звездного оппонента

«Эвертон» в Лондоне победил «Вест Хэм» - 1:0.

Единственный гол в матче в составе ирисок забил Доминик Калверт-Льюин в начале второго тайма. Виталий Миколенко отыграл на позиции левого защитника полный матч. Если в предыдущем туре украинский левый защитник закрыл Мохамеда Салаха, то сейчас его жертвой стал один из лидеров «молотобойцев» Джеррод Боуэн. Виталий почти ничего не дал сделать на поле звездному оппоненту. Единственная помарка, когда бывший защитник «Динамо» неудачно сыграл головой после навеса. Боуэн с лета не попал в ворота с близкого расстояния. К атакующим действиям Миколенко почти не подключался.

За матч защитник сборной Украины получил высокие статистические оценки и похвалу болельщиков «Эвертона». «Ириски» находятся на 15 месте, имея 10 зачетных пунктов.

Команда Забарного одержала первую победу в сезоне

«Борнмут» дома победил «Бернли» – 2:1.

Гости забили первыми, но даже не смогли удержать ничью. Илья Забарный отыграл полный матч. «Бернли» не создавал большого давления на ворота «Борнмута», поэтому у украинского центрального защитника работы было немного. Забарный был больше сконцентрирован на контроле мяча, начале атак. В случае с голом Забарный выбил не очень удачно мяч головой после подачи с углового. После скидки напарника Чарли Тейлор забил красивым ударом с лета. Украинский защитник должен был сыграть осмотрительнее, но точно не его вина, что на подборе не было никого из партнеров.

«Борнмут» покинул зону вылета. Команда Забарного набрала 6 очков в 10 играх.

Зинченко провел хороший матч

«Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» - 5:0.

В первом тайме «канониры» забили один гол, а после перерыва добавили еще четыре. Александр Зинченко вышел в основе и отыграл полный матч. Украинский футболист привычно много помогал своей команде в позиционной атаке. Класс команд был разным, поэтому в обороне особо работы не было.

Зинченко принял участие в атаке с первым забитым голом. В случае с третьим удачно сыграл на партнера головой после выноса от вратаря соперников. Быстрая атака завершилась красивым голом Эдди Нкетии. «Канониры» находятся на 2-м месте и отстают от лидера АПЛ «Тоттенхэма» на 2 пункта.

Ярмолюк второй раз сыграл в АПЛ

«Челси» дома проиграл «Брентфорду» – 0:2.

В начале второго тайма гости вышли вперед, а уже в добавленное к матчу время поставили точку. Егор Ярмолюк провел свой второй матч в АПЛ. Украинский полузащитник появился на поле на 76-й минуте встречи. «Челси» стремился отыграться, поэтому гостям нужно было освежить игру в середине поля и не прижиматься к своим воротам.

На последних минутах основного времени у Егора были все шансы забить свой первый гол в АПЛ. «Брентфорд» выбежал в стремительную контратаку после неудачного углового «Челси». К сожалению, Егор не смог переиграть голкипера «Челси» Роберта Санчеса, выйдя с ним один на один. Ярмолюку не хватило опыта и хладнокровия. Украинец пробил прямо в испанского вратаря.



Михаил Мудрик не попал в заявку «Челси» из-за мышечной травмы. По словам наставника команды Маурисио Почеттино, у украинца незначительное повреждение.

«Челси» находится на 11-м месте с 12-ю очками. «Брентфорд» имеет на одно очко больше и находится на 10-м месте.

Первый ассист Малиновского

«Дженоа» дома оказался сильнее «Салернитаны» -1:0.

Единственный гол «грифоны» провели в конце первого тайма. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле около часа. Полузащитник сборной Украины записал на свой счет голевую передачу. Ассистом это можно назвать относительно. При позиционной атаке «Дженоа» Малиновский отдал пас из середины поля в направлении ворот соперника на метров 10-15. Форвард «грифонов» Альберт Гудмундссон забил на собственном мастерстве. Дошел до штрафной соперников, обыграл защитника и с линии штрафной пробил в дальний угол.

«Дженоа» много атаковал позиционно. Особенно из-за флангов. У Малиновского были возможности проявить себя в такой игре, но Руслан немного потерялся на поле. Был совсем незаметным. Кроме голевой передачи, каких-либо интересных действий от него не было. Потому в начале второго тайма Альберто Джилардино снял украинца с игры.

«Дженоа» находится на 14-й строчке с 11-ю очками.

Возвращение Цыганкова

«Жирона» минимально одолела «Сельту» – 1:0

Каталонцы забили единственный гол в добавленное к матчу время. Артем Довбик вышел в основе. Украинский нападающий был заменен в середине второго тайма. В начале матча Артем бил головой после подачи углового, но удар откровенно не получился. В начале второго тайма у Довбика снова был свой шанс после углового, но на этот раз с ударом украинца справился вратарь «Сельты». Больше ничем особенным форвард сборной Украины не запомнился за час игры. Соперник его плотно опекал. За мячом нужно было опускаться в середину поля. Это не совсем та игра, в которой Довбик может быть эффективным.

Виктор Цыганков появился на поле на 79-й минуте встречи. Украинский полузащитник вернулся на поле почти после месячного простоя из-за травмы. Цыганкову удалось освежить игру «Жироны», добавить динамики. Украинский полузащитник много двигался без мяча. Но каких-либо голевых действий с его участием не было.

«Жирона» находится на 2-м месте Ла Лиги, уступая лидеру «Реалу» только по дополнительным показателям.

Яремчук вышел на замену

«Валенсия» сыграла в гостях в ничью с «Атлетиком» - 2:2.

«Летучие мыши» упустили победу уже в добавленное время. Баски забили первыми, но во втором тайме «Валенсия» забила дважды, но так и не удержала победу на седьмой добавленной к основному времени минуте. Роман Яремчук вышел на замену и отыграл 22 минуты. Он должен был освежить атаку, держать в тонусе защитников «Атлетика», чтобы они не подключались к атаке. Украинскому нападающему пришлось бороться за мячи в середине поля. Заработал на себе желтую карточку. Ничем в атаке не запомнился.

«Валенсия» находится на 9-м месте с 14-ю очками.

Дебют в сезоне Соболя

«Страсбург» расписал в гостях ничью с «Ренном» -1:1.

Хозяева забили первыми, но в конце игры пропустили ответный гол. Эдуард Соболь появился на поле на 86-й минуте встречи, когда нужно было удерживать ничейный счет. За проведенное на поле время ничем особо не запомнился. Матч против «Ренна» стал для Соболя первым в текущем сезоне чемпионата Франции.

«Страсбург» с 11 очками занимает 14-е место в Лиге 1.

Запасной Лунин

«Реал» одержал волевую победу над «Барселоной» – 2:1. Андрей Лунин наблюдал за игрой со скамейки запасных.

«Эмполи» разгромно дома проиграл «Аталанте» – 0:3. Виктор Коваленко просидел весь матч на скамейке запасных.

Сергей ТИЩЕНКО