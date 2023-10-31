Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставим задачу выйти в УПЛ с первого места»

После победы в 14-м туре перволигового первенства Украины над «Металлистом» (3:0) футболисты львовских «Карпат» досрочно обеспечили себе первое место в группе «А».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич рассказал, доволен ли он выступлением своих подопечных в первой части сезона:

– За те четыре месяца, что я снова у руля «Карпат» трудно слепить команду, которая бы соответствовала твоей тренерской философии. Для сравнения уточню, что когда возглавлял «Металлист», то у меня ушло пять лет, чтобы он стал командой европейского уровня. Надо быть реалистом, в «Карпатах» у меня столько времени нет, поэтому вместе с ассистентами постараемся как-то ускорить этот процесс.

– Практически все эксперты утверждают, что «зелено-белые» уже гарантировали себе возвращение в УПЛ.

– Я бы не был таким категоричным. У нас еще впереди серьезные оппоненты, как на первом этапе, так и в «Чемпионской» группе, где амбициозные планы не только у «Ингульца», но и у «Виктории», «Мариуполя». Поэтому, как по мне, все самое интересное еще впереди. Тем более что наша задача не только повыситься в классе, а и желательно с первого места. Более того, на каждой тренировке настраиваю подопечных, чтобы они демонстрировали игру, которая нравится болельщикам, побеждали эффектно. К сожалению, пока с этим не всегда получается, так, как бы того хотелось.

– Кстати, в этом сезоне на втором этапе не учитываются, так называемые, «золотые» очки. Это правильное решение организаторов?

– Думаю, что да, потому что лидеры должны быть на виду во всех поединках.

– Вы отмечали, что «зелено-белые» еще не всегда демонстрируют зрелищную игру. К кому больше всего претензий?

– Хотелось бы значительно более качественных действий при завершении атак. Хотя следует сказать, что подавляющее большинство подопечных с каждым матчем таки добавляет. Важно, что им есть с кого брать пример: капитан команды Амбросий Чачуа, пожалуй, единственный кто полностью оправдывает мои надежды. Вот почему я был инициатором того, чтобы ему предложили подписать новый долговременный контракт на лучших финансовых условиях.

– Вы не скрываете, что есть проблемы с реализацией, поэтому, можно ожидать во время зимнего перерыва кадровых изменений в стане «зелено-белых»?

– Наши селекционеры постоянно работают над поиском исполнителей, которые усилили состав. Поэтому с прицелом на выступления уже в следующем сезоне в УПЛ, без новичков не обойтись. Пока что идет становление «Карпат» как боеспособной единицы. Вот почему те игроки, которые сейчас есть в моем распоряжении, должны в каждом поединке доказывать, что могут прогрессировать.

Напомним, ранее главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры 14-тура Первой лиги с «Металлистом» (3:0).