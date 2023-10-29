Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, что Металлист останется в Первой лиге»
Украина. Первая лига
29 октября 2023, 18:57 |
584
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, что Металлист останется в Первой лиге»

Тренер «Карпат» о последнем матче против харьковчан

29 октября 2023, 18:57 |
584
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, что Металлист останется в Первой лиге»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры 14-го тура Первой лиги с «Металлистом» (3:0).

– Счет 3:0 – закономерный результат?

– По игре, наверное, да. Хотя мы могли и пропустить. Следует хорошо рассмотреть тот момент «Металлиста», который возник у харьковской команды во втором тайме. Соперник очень легко прошел к нашим воротам. В общем, я доволен. Потому что мы настраивали команду, чтобы они не смотрели в таблицу и не акцентировали внимание на том, что мы играли с аутсайдером. Где-то нам удалось достучаться до ребят, и они в течение 90 минут действовали сконцентрировано и победили. Уж немного лучше, но еще надо работать. Результативностью я сегодня доволен.

– Не все вышедшие на замену игроки усилили игру. Как оцените усиление скамейки запасных?

– Я думал, что замены нам придадут больше остроты впереди. Нам предстоит еще посмотреть эту игру, проанализировать. К примеру, Виталий Равлик может гораздо лучше играть, ему нужно более активно входить в игру, так, как он вышел с «Эпицентром». Остальные замены были тактическими. Замены сильно не усилили игру, за исключением Артура Шаха. Все-таки он давно не играл. Мы на него серьезно рассчитываем.

– Воспоминания о «Металлисте» у вас остались хорошие?

– Да, тем более что тренерский штаб «Металлиста» еще когда-то со мной работал. Я уверен, что команда останется в Первой лиге. Им нужно, чтобы у них был спонсор, ведь сам Евгений Красников не потянет.

– Как вам игра футболиста «Металлиста» Евгения Рязанцева?

– Это хороший игрок. Мы за всеми следим, поэтому мимо нас никто не проскочит.

После 13 туров Первой лиги «Карпаты» уверенно возглавляют группу А с 36 очками в активе. «Металлист» идет последним в группе с 7 баллами.

По теме:
Ворскла – Металлист 1925 – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Минай – Верес – 0:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча
ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем
Карпаты Львов Металлист Харьков Первая лига Украины Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
Бокс | 29 октября 2023, 03:23 3
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду

Тайсон Фьюри победил Франсиса Нганну раздельным решением судей

Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Футбол | 28 октября 2023, 20:30 10
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд

Лондонцы разгромили соперников со счетом 5:0

Аякс позорно проиграл ПСВ и опустился на последнюю строчку
Футбол | 29.10.2023, 18:01
Аякс позорно проиграл ПСВ и опустился на последнюю строчку
Аякс позорно проиграл ПСВ и опустился на последнюю строчку
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 29.10.2023, 00:50
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Магуайр в старте. Стали известны стартовые составы на манчестерское дерби
Футбол | 29.10.2023, 17:03
Магуайр в старте. Стали известны стартовые составы на манчестерское дерби
Магуайр в старте. Стали известны стартовые составы на манчестерское дерби
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DneprV
Мирон МАРКЕВИЧ: «Впевнений, що Металіст залишиться у Першій лізі»... назавжди!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
28.10.2023, 10:23 12
Футбол
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
27.10.2023, 22:30 18
Бокс
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
28.10.2023, 19:12 25
Футбол
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
28.10.2023, 01:37 2
Футбол
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 9
Футбол
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
29.10.2023, 02:45
Бокс
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
29.10.2023, 05:37 3
Бокс
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем