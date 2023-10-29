Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, что Металлист останется в Первой лиге»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры 14-го тура Первой лиги с «Металлистом» (3:0).

– Счет 3:0 – закономерный результат?

– По игре, наверное, да. Хотя мы могли и пропустить. Следует хорошо рассмотреть тот момент «Металлиста», который возник у харьковской команды во втором тайме. Соперник очень легко прошел к нашим воротам. В общем, я доволен. Потому что мы настраивали команду, чтобы они не смотрели в таблицу и не акцентировали внимание на том, что мы играли с аутсайдером. Где-то нам удалось достучаться до ребят, и они в течение 90 минут действовали сконцентрировано и победили. Уж немного лучше, но еще надо работать. Результативностью я сегодня доволен.

– Не все вышедшие на замену игроки усилили игру. Как оцените усиление скамейки запасных?

– Я думал, что замены нам придадут больше остроты впереди. Нам предстоит еще посмотреть эту игру, проанализировать. К примеру, Виталий Равлик может гораздо лучше играть, ему нужно более активно входить в игру, так, как он вышел с «Эпицентром». Остальные замены были тактическими. Замены сильно не усилили игру, за исключением Артура Шаха. Все-таки он давно не играл. Мы на него серьезно рассчитываем.

– Воспоминания о «Металлисте» у вас остались хорошие?

– Да, тем более что тренерский штаб «Металлиста» еще когда-то со мной работал. Я уверен, что команда останется в Первой лиге. Им нужно, чтобы у них был спонсор, ведь сам Евгений Красников не потянет.

– Как вам игра футболиста «Металлиста» Евгения Рязанцева?

– Это хороший игрок. Мы за всеми следим, поэтому мимо нас никто не проскочит.

После 13 туров Первой лиги «Карпаты» уверенно возглавляют группу А с 36 очками в активе. «Металлист» идет последним в группе с 7 баллами.