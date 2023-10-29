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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
29.10.2023 12:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 октября 2023, 10:23 |
64
0

Карпаты – Металлист и другие матчи 14-го тура. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 29 октября видеотрансляцию поединков 14-го тура Первой лиги

29 октября 2023, 10:23 |
64
0
Карпаты – Металлист и другие матчи 14-го тура. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Карпаты Львов

29 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 14-й тур, 29 октября

  • 12:00. Карпаты Львов – Металлист Харьков
  • 12:45. Чернигов – Металлург Запорожье
  • 13:30. Диназ Вышгород – Левый берег Киев
  • 14:00. Полтава – Кремень Кременчуг

Турнирная таблица

12:00. Карпаты Львов – Металлист Харьков

12:45. Чернигов – Металлург Запорожье

13:30. Диназ Вышгород – Левый берег Киев

14:00. Полтава – Кремень Кременчуг

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Источник Sport.ua
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