29.10.2023 12:00 - : -
Украина. Первая лига29 октября 2023, 10:23 |
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Карпаты – Металлист и другие матчи 14-го тура. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 29 октября видеотрансляцию поединков 14-го тура Первой лиги
29 октября 2023, 10:23 |
64
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29 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 14-й тур, 29 октября
- 12:00. Карпаты Львов – Металлист Харьков
- 12:45. Чернигов – Металлург Запорожье
- 13:30. Диназ Вышгород – Левый берег Киев
- 14:00. Полтава – Кремень Кременчуг
Турнирная таблица
12:00. Карпаты Львов – Металлист Харьков
12:45. Чернигов – Металлург Запорожье
13:30. Диназ Вышгород – Левый берег Киев
14:00. Полтава – Кремень Кременчуг
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