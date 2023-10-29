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Карпаты Львов
29.10.2023 12:00 – FT 3 : 0
Металлист
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Украина. Первая лига
29 октября 2023, 16:27 |
128
0

Первая лига. Карпаты разгромили Металлист, Полтава победила Кремень

Состоялось три поединка в Первой лиге

29 октября 2023, 16:27 |
128
0
Первая лига. Карпаты разгромили Металлист, Полтава победила Кремень
ФК Карпаты.

Сегодня, 29 октября, состоялись три матча в Первой лиге Украины. «Карпаты» не оставили шансов «Металлисту», разгромив харьковчан со счетом 3:0, запорожский «Металлург» на выезде справился с «Черниговом», а «Полтава» дома победила «Кремень».

Еще один поединок игрового дня между вышгородским «Диназом» и «Левым Берегом» был приостановлен из-за воздушной тревоги.

Первая лига. 14-й тур, 29 октября.

Группа А.

Карпаты – Металлист – 3:0
Голы: Невес, 9, Чачуа, 23, Костенко, 55.

Группа В.

Чернигов – МФК Металлург – 1:3
Голы: Федосов, 90+3 – Буряк, 22, Сад, 38, Фальковский, 90+1

СК Полтава – Кремень – 4:1
Голы: Копытов, 1, 90+1, Видвич, 6, Горжуй, 21 – Голоян, 4

Диназ Вышгород – Левый Берег – 0:0 (2-й тайм, приостановлено)

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Источник Sport.ua
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