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Украина. Первая лига
30 октября 2023, 04:59 | Обновлено 30 октября 2023, 05:07
187
0

Карпаты – Металлист – 3:0. Лидер разбил аутсайдера. Видео голов и обзор

Ожидаемый разгром во Львове

30 октября 2023, 04:59 | Обновлено 30 октября 2023, 05:07
187
0
Карпаты – Металлист – 3:0. Лидер разбил аутсайдера. Видео голов и обзор
ФК Карпаты

«Карпаты» не испытали проблем с тем, чтобы выиграть дома у «Металлиста». Львовяне уже в начале второго тайма повели с крупным счетом благодаря голам Игора Невеса, Амбросия Чачуа и Яна Костенко. Доводить дело до полного уничтожения соперника команда Мирона Маркевича не стала.

«Карпаты» в своей группе А Первой лиги лидируют с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя «Агробизнеса». «Металлист» же первый с конца – семь очков и минус четыре пункта от соседа сверху по таблице.

Первая лига

14-й тур, Львов, стадион «Украина»

«Карпаты» «Металлист» 3:0

Голы: Невес, 9 (1:0), Чачуа, 23 (2:0), Костенко, 55 (3:0).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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