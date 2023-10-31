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  4. Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Англия
31 октября 2023, 09:11 |
2488
9

Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ

В лондонском клубе якобы изучают варианты, как поступить с украинским вингером

31 октября 2023, 09:11 |
2488
9
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В январе «Челси» будет готов рассмотреть возможности расстаться с украинским вингером Михаилом Мудриком, чья адаптация в АПЛ проходит довольно проблемно.

Как сообщает портал Fichajes.net, в «Челси» уже в январе готовы либо отдать Мудрика в аренду другому клубу, где бы украинец получал регулярную игровую практику, либо даже к полноценной продаже футболиста. Второй вариант будет возможен только в том случае, когда «синим» удастся компенсировать все затраты на покупку Мудрика у «Шахтера», а это 70 миллионов евро.

И пускай вариант с полноценной продажей Мудрика в январе сейчас считается малореальным, интерес к подписанию украинца уже проявляют «Арсенал» и «Ювентус».

Сам Мудрик надеется, что поддержка со стороны главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино в его адрес продолжится.

Ранее журналист Фабрицио Романо утверждал, что в «Челси» не рассматривают возможностей к продаже Мудрика в ближайшее время.

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Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Арсенал Лондон Ювентус трансферы
Источник Fichajes.net
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Комментарии 9
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StrikeX
Трохи пахне "качкою"...
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+2
Вася Пупкин
Є великі сумніви, Мудрик тільки почав освоюватися та робити результативні дії. Тут хіба що керівництво клубу спровокує цей перехід, бо занадто нетерпляче. З боку Маурісіо наче повна довіра та віра в українця. Тим паче, на даний момент, ну немає (хто б що не казав) якіснішого гравця на цій позиції, окрім Стерлінга. Та й джерело якесь...
Тому, скоріше за все, качка🦆.
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0
Tasha19
Схоже на качку)
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0
Умник
Ооо. О чем я и говорил. До boxing days решат.
Если я куплю apple 15 pro, а он на протяжении года будет хуже one plus 12, я буду делать все что угодно чтобы продать apple 15 pro.
Примерно так я вижу ситуацию с Михаилом.
За год у Челси было 3 тренера, по сути кроме индивидуальных действий игры на команду нет.
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0
Alehandro
"підтримка з боку головного тренера «Челсі» Маурісіо Почеттіно на його адресу продовжиться"... на фоні останніх результатів Челсі самому Почеттіно підтримка б не завадила
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0
Burevestnik
брехня   йпрст...
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0
Gargantua
Арсенал? да ну.... это как Бондарь и Даша Савина.
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0
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