Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
В лондонском клубе якобы изучают варианты, как поступить с украинским вингером
В январе «Челси» будет готов рассмотреть возможности расстаться с украинским вингером Михаилом Мудриком, чья адаптация в АПЛ проходит довольно проблемно.
Как сообщает портал Fichajes.net, в «Челси» уже в январе готовы либо отдать Мудрика в аренду другому клубу, где бы украинец получал регулярную игровую практику, либо даже к полноценной продаже футболиста. Второй вариант будет возможен только в том случае, когда «синим» удастся компенсировать все затраты на покупку Мудрика у «Шахтера», а это 70 миллионов евро.
И пускай вариант с полноценной продажей Мудрика в январе сейчас считается малореальным, интерес к подписанию украинца уже проявляют «Арсенал» и «Ювентус».
Сам Мудрик надеется, что поддержка со стороны главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино в его адрес продолжится.
Ранее журналист Фабрицио Романо утверждал, что в «Челси» не рассматривают возможностей к продаже Мудрика в ближайшее время.
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Тому, скоріше за все, качка🦆.
Если я куплю apple 15 pro, а он на протяжении года будет хуже one plus 12, я буду делать все что угодно чтобы продать apple 15 pro.
Примерно так я вижу ситуацию с Михаилом.
За год у Челси было 3 тренера, по сути кроме индивидуальных действий игры на команду нет.