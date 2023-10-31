Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ

В январе «Челси» будет готов рассмотреть возможности расстаться с украинским вингером Михаилом Мудриком, чья адаптация в АПЛ проходит довольно проблемно.

Как сообщает портал Fichajes.net, в «Челси» уже в январе готовы либо отдать Мудрика в аренду другому клубу, где бы украинец получал регулярную игровую практику, либо даже к полноценной продаже футболиста. Второй вариант будет возможен только в том случае, когда «синим» удастся компенсировать все затраты на покупку Мудрика у «Шахтера», а это 70 миллионов евро.

И пускай вариант с полноценной продажей Мудрика в январе сейчас считается малореальным, интерес к подписанию украинца уже проявляют «Арсенал» и «Ювентус».

Сам Мудрик надеется, что поддержка со стороны главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино в его адрес продолжится.

Ранее журналист Фабрицио Романо утверждал, что в «Челси» не рассматривают возможностей к продаже Мудрика в ближайшее время.