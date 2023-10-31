Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам

С конца минувшего года профессиональные футбольные клубы из Саудовской Аравии начали своего рода трансферную экспансию на рынках европейских и южноамериканских стран, на которые традиционно приходится большая часть самых талантливых и качественных игроков.

«Первой ласточкой» стал переезд на Ближний Восток португальского гения современности Криштиану Роналду, заключившего договор с «Аль-Насром», а летом нынешнего года к саудитам поехали и другие топ-футболисты – Карим Бензема, Нголо Канте, Эмерик Ляпорт, Неймар, Сергей Милинкович-Савич и другие.

Впрочем, нашлись в футбольном мире и знаменитости, которым вариант с саудовскими клубами не пришелся по душе, даже несмотря на колоссальные деньги…

Лионель Месси

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Летом 2023 года стало понятно, что теперь уже восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси покинет «Пари Сен-Жермен» и, скорее всего, продолжит выступления за пределами Европы, но пока еще не вернется в родную Аргентину, где, как он сам заявлял, планирует завершить карьеру.

Месси длительное время сватали именно в Саудовскую Аравию, где он, как планировалось, вместе с «Аль-Хилялем» бросит вызов за чемпионство «Аль-Насру», возобновив свое давнее очное соперничество с Криштиану Роналду. Саудиты были готовы сделать аргентинца самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен, обеспечив космический оклад в 500 миллионов евро в год.

В какой-то момент будущее Месси казалось предрешенным, но сам Лионель перевернул ситуацию, отказавшись ехать к саудитам. Дело в том, что Лионель давно мечтал пожить с семьей в США – стране, где футбол не столь популярен, зато уровень жизни и возможности просто грандиозны. Этой ситуацией воспользовался «Интер Майами», куда Месси и перебрался, оформив трудовое соглашение на два с половиной года. В США, как поговаривают, Лионелю обещаны еще и серьезные возможности для бизнеса уже после завершения карьеры – в частности, Месси, как в свое время Дэвид Бекхэм, сможет рассчитывать на собственную франшизу в МЛС.

Килиан Мбаппе

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Килиан Мбаппе также был весьма близок к уходу из «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года. Форвард вступил в конфликт с клубом по поводу контракта, и в какой-то момент даже оказался вне первой команды, на что боссы пошли в, так сказать, воспитательных целях. Поговаривали, что собственники ПСЖ были даже готовы к тому, чтобы «мариновать» Мбаппе на скамейке запасных или в резервной команде едва ли не целый сезон, если Килиан не передумает относительно своего стремления перебраться в «Реал», отказавшись продлить контракт с парижанами, не желающими терять свою звезду бесплатно.

Конфликтной ситуацией был готов воспользоваться все тот же «Аль-Хиляль», который предложил ПСЖ 300 миллионов евро за Мбаппе и получил одобрение на трансфер. Однако сам Килиан наотрез отказался перебираться в Саудовскую Аравию. Француза не прельстили деньги, так как он понимал, что в 24 года ему крайне рано покидать европейский футбол, где еще есть за что бороться, и к чему стремиться в профессиональном плане.

В итоге Мбаппе остался в ПСЖ еще на сезон, а летом 2024 года нас, очевидно, ожидает очередная «мыльная опера» по переезду Килиана в «Реал»…

Войцех Щенсны

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Весной и летом нынешнего года «Ювентус» пережил ряд крайне тяжелых моментов, по причине чего в СМИ было множество слухов о том, что некоторые лидеры пожелают покинуть туринский клуб и продолжить карьеру в более комфортных условиях. Среди тех, кто якобы оценивал возможность отъезда из «Старой синьоры» оказался и польский вратарь Войцех Щенсны.

33-летний голкипер, имеющий трудовое соглашение с «Ювентусом» до лета 2025 года, оказался одним из первых известных европейских игроков, который публично высказался о своем отказе перебираться в Саудовскую Аравию, несмотря на «предложение, от которого невозможно отказаться».

«Я являюсь и буду оставаться игроком «Ювентуса», если только они сами не захотят меня продать. Полагаю, что каждому стоит иметь другие приоритеты, кроме поиска денег. У меня уже многое есть в жизни», - прокомментировал ситуацию Щенсны в интервью польскому телеканалу TVP Sport, так и не раскрыв экономических деталей или иных подробностей предложения из Саудовской Аравии.

Петр Зелиньски

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Еще одним поляком, отказавшимся перебираться в Саудовскую Аравию из итальянской Серии А, оказался 29-летний центральный полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски. Как информировал известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, летом переговоры по трансферу польского легионера с неаполитанцами вел «Аль-Ахли».

Сообщалось, что якобы «Аль-Ахли» достиг принципиального соглашения с самим футболистом о трансфере, и был близок к тому, чтобы договориться с «Наполи», так как контракт Зелиньски с этим клубом истекает летом 2024 года, и для действующего чемпиона Италии это была едва ли не последняя возможность точно получить деньги за уход своего игрока, не рискуя потерять его в статусе свободного агента.

Но буквально в последний момент сделка сорвалась из-за позиции супруги Зелиньски Лауры Словяк. Девушка, которая в Польше известна по карьере модели, наотрез отказалась ехать в Саудовскую Аравию – страну, где для женщин существует множество строгих ограничений в правах. Этого оказалось достаточно, чтобы Петр завершил контакты с саудитами, и дал понять «Наполи», что готов как минимум доработать свой действующий контракт с клубом до конца.

Педро

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26-летний форвард бразильского «Фламенго» Педро, который в 2019 году пытался закрепиться в Европе в рядах «Фиорентины», но потерпев фиаско вернулся на родину, где и продолжает выступать по сей день, также имел возможность летом нынешнего года уехать в Саудовскую Аравию, где ему предлагали очень выгодный контракт.

По неофициальной информации, предметные переговоры с Педро и руководством «Фламенго» в июне вел «Аль-Хиляль». Стороны успели обсудить практически все детали потенциальной сделки и были близки к ее осуществлению, но в последний момент сам футболист предпочел отменить дискуссии, оставив в своей карьере все как есть.

Поговаривали, что на такое решение Педро подбили его советники, утверждавшие, что для форварда еще не закрыты двери в европейский футбол, попасть в который будет куда проще из бразильской Серии А, нежели из саудовской Про-лиги. И действительно: уже в августе интерес к Педро приписывали «Шахтеру». Более того, если верить слухам, то дончане даже были готовы пойти на обновление клубного трансферного рекорда, заплатив 25 миллионов евро за 80% экономических прав на форварда. Но то ли информация все-таки оказалась неправдивой, то ли Педро вновь посчитал, что ему стоит дождаться лучшего варианта, а трансфер из «Фламенго» для форварда летом так и не случился.

Давид Алаба

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Универсальный защитник «Реала» Давид Алаба имеет профиль, схожий со многими другими летними новобранцами клубов саудовской Про-лиги: звезда в возрасте, со множеством трофеев в европейском футболе и, казалось бы, невозможностью отыскать для себя новые вызовы в карьере. Всем этим и пожелали воспользоваться богатеи из Саудовской Аравии, посчитавшие, что деньги выступят прекрасным инструментом, который и поможет им заманить к себе Алабу.

Подписать Алабу рассчитывал «Аль-Иттихад», однако этот клуб наткнулся сперва на категоричную позицию австрийца, а затем и на нежелание боссов «Реала» расставаться с 31-летним ветераном, продолжающим оставаться важной фигурой в первой команде «бланкос».

Сообщалось, что Алаба проинформировал «Реал» о нежелании оценивать какие-то трансферные варианты. Давид выразил полное удовлетворение тем, что имеет в текущий момент в Мадриде, и на этом любые спекуляции относительно его будущего немедленно прекратились.

Лука Модрич

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Обладателя «Золотого мяча» 2018 года Луку Модрича летом нынешнего года также очень активно сватали в Саудовскую Аравию, куда в конечном итоге подался его многолетний экс-партнер по «бланкос» Карим Бензема.

Хорвату, который в начале сентября отпраздновал свой 38-й день рождения, 200 миллионов евро в течение трех лет был готов заплатить «Аль-Хиляль», но все-таки нервы Модрича выдержали, и от подобной возможности Лука отказался. Наградой за такое решение для хавбека стал новый контракт с «Реалом», который мадридский клуб поспешил подписать с Модричем в конце июня, продлив сотрудничество с опытным футболистом до лета 2024-го.

Когда Модрича попросили прокомментировать произошедшее, то он был, как показалось, весьма искренен и честен перед журналистами и болельщиками: «Я очень счастлив здесь, в «Реале», и даже не думал о других вариантах. Мне не нужно тешить свое эго этими историями о предложениях на миллионы долларов».