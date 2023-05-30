Крах Ювентуса. 5 звезд, которые могут покинуть Турин из-за решения суда

В средине мая туринский Ювентус получил серьезный удар по спортивным амбициям в текущем сезоне. Еще в январе «старая синьора» была лишена 15 очков из-за финансовых нарушений и махинациях при трансферной работе, однако впоследствии Ювентусу удалось добиться снятия этих санкций, хотя и не окончательно.

Второй суд, состоявшийся в мае, вновь наказал туринский гранд снятием очков. На этот раз речь пошла о 10 пунктах, что сразу же привело к существенному понижению позиций Ювентуса в турнирной таблице. И пускай теоретически у «старой синьоры» остается последняя возможность обжаловать неприятный для клуба вердикт, в экспертной среде не сомневаются, что на этот раз шансы на успех туринцев выглядят минимальными.

Хуже всего для Ювентуса то, что в следующем сезоне клуб рискует не только остаться вне Лиги чемпионов, где крутятся основные деньги континентального футбола, но и даже вне Лиги Европы или Лиги конференций. А если это произойдет, то ближайшим летом из «старой синьоры» практически наверняка пожелают уйти все лидеры – по крайней мере, те, у кого есть конкретные варианты для продолжения карьеры. И уже это будет полным крахом Ювентуса…

Что ж, давайте выделим пятерку звездных исполнителей нынешнего Ювентуса, чьи шансы на летний уход из клуба по состоянию на текущий момент выглядят наиболее высокими…

Войцех Щенсны

Возраст: 33 года

Гражданство: Польша

Оценочная стоимость: 13 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Войцеху Щенсны в апреле исполнилось 33 года, но пускай эта цифра не вводит вас в заблуждение, так как для голкипера такой возраст считается едва ли не «золотым периодом» в карьере. В настоящий момент у польского стража ворот есть все – опыт, мастерство, понимание игровых эпизодов, а главное: он все еще сохраняет мотивацию завоевывать титулы. С Ювентусом Щенсны уже трижды становился чемпионом Италии, и ключевая амбиция вратаря, безусловно, связана с потенциальным еврокубковым триумфом, а если туринцы останутся без Лиги чемпионов или хотя бы Лиги Европы, Войцеху практически наверняка начнут нашептывать, что пора что-то менять.

Важно и то, что прямо сейчас в прессе называется конкретный претендент на Щенсны – лондонский Челси. В английском клубе полагают, что было бы неплохо подписать нового вратаря, причем именно под основу, и кандидатура поляка в этом плане выглядит едва ли не идеальной. Также в Челси хотят воспользоваться 10-очковым штрафом для Ювентуса, а еще – истекающим контрактом Войцеха с туринским клубом. Действительно, трудовой договор Щенсны с Юве рассчитан до 30 июня 2024 года, а потому нынешним летом у «старой синьоры» будет последний шанс хоть что-то получить от продажи своего футболиста, если уж тот категорически настроится на уход.

Сам Щенсны, поговаривают, будет рад вернуться в Англию, где ранее уже защищал цвета Арсенала и Брентфорда, с которыми выиграть Премьер-лигу поляку так и не удалось. Может, с Челси в сезоне-2023/24 Щенсны повезет больше?..

Мануэль Локателли

Возраст: 25 лет

Гражданство: Италия

Оценочная стоимость: 30 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Два года назад Мануэля Локателли активно сватали в донецкий Шахтер. Тогда итальянский хавбек выступал за Сассуоло, главный тренер которого Роберто Де Дзерби как раз принял предложение «горняков» о переезде в Украину. Поговаривали, что наставник очень хотел видеть в стане «оранжево-черных» креативного полузащитника оборонительного плана, однако сам Локателли выбрал иную карьерную возможность – переход в Ювентус.

Туринский гранд летом 2021-го арендовал Локателли у Сассуоло на два года с опцией выкупа, которую уже активировал. Иными словами, с 1 июля Мануэль станет полноценным футболистом «старой синьоры», но вот только вопрос: пожелает ли хавбек оставаться в Ювентусе, который не играет в Лиге чемпионов? Ответ на него далеко не столь однозначен, ведь из Сассуоло Локателли уходил не только за большими деньгами, но и за возможностью проявлять себя на топ-уровне в еврокубках.

В итальянских медиа пишут, что шанс продолжить выступления в Лиге чемпионов Локателли готов предоставить Арсенал. Лондонцы давно следят за итальянским хавбеком, и сейчас полагают, что наступает едва ли не идеальная возможность перетянуть его на Туманный Альбион. Называются даже вполне конкретные варианты потенциальной сделки – в частности, Арсенал отдаст Ювентусу в обмен на Локателли своего защитника Кирана Тирни, а также доплатит определенную сумму.

Адриен Рабьо

Возраст: 28 лет

Гражданство: Франция

Оценочная стоимость: 30 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Французского хавбека Рабьо Ювентусу удалось перетянуть из Пари Сен-Жермен на правах свободного агента летом 2019 года. Тогда стороны заключили четырехлетнее соглашение, которое истекает как раз в концовке сезона-2022/23. Это означает, что грядущим летом Рабьо вновь на правах свободного агента сможет покинуть теперь уже и Ювентус…

Пока договориться о новом контракте Ювентусу и представителям Рабьо не удается. Да и не факт, что французский легионер пожелает идти на новую сделку, оставшись без возможности играть на топ-уровне – в Лиге чемпионов. Тем более, что вариантов у Адриена хватает.

Наиболее очевидными претендентами на Рабьо ныне называются «Ньюкасл», «Арсенал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Каждый из этих клубов может предложить французу возможность играть в Лиге чемпионов, а также условия личного контракта на уровне не худшем, чем есть у Адриена в Турине. В частности, «сороки» якобы готовы пойти на все условия, которые в предварительных контактах выставили агенты Рабьо, чтобы подписать полузащитника. Оно и понятно – у нынешнего Ньюкасла много денег, однако из-за системы финансового фейр-плей тратить их клубу приходится крайне осторожно и взвешенно, а потому если есть шанс заполучить топового футболиста без выплаты отступных его клубу, то за него стоит хвататься.

Бремер

Возраст: 26 лет

Гражданство: Бразилия

Оценочная стоимость: 40 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Бремер

Бразильского центрбека Бремера Ювентус подписал летом минувшего года из Торино, потратив на сделку 41 миллион евро. Через два месяца после этого трансфера защитник дебютировал в стане «селесао», а затем крепко закрепился и в основе «старой синьоры». И если год назад в СМИ было немало мнений о том, что Ювентус переплатил за Бремера, то сейчас его номинальная стоимость составляет практически столько же, сколько отдали туринцы своим землякам в июле 2022-го.

В Ювентус Бремер перебирался не только за большей, чем в Торино, зарплатой, но и за возможностью выигрывать трофеи. В Ювентусе в текущем сезоне бразилец ничем уже не разживется, так как туринцы давно утратили шанс на победу в Серии А, а недавно еще и уступили Севилье в полуфинале Лиги Европы. Между тем, Бремеру уже 26, и к такому возрасту не иметь за спиной ни одного трофея на топ-уровне – это уже просто моветон.

Если грядущим летом Бремер выразит желание покинуть Ювентус, то пристойных вариантов у защитника будет немало. Прямо сейчас конкретный интерес к бразильцу, по слухам, проявляют Ньюкасл и Тоттенхэм. Оба клуба готовы заплатить за Бремера 45-50 миллионов евро, а также предложить центрбеку лучшие условия по контракту, чем те, которые он имеет в Италии. Учитывая тот факт, что Ювентусу летом потребуются деньги, чтобы урегулировать ряд просроченных трансферных платежей, сделка по Бремеру не выглядит такой уж нереальной, даже учитывая обстоятельство, что защитник провел в команде всего-навсего один сезон.

Душан Влахович

Возраст: 23 года

Гражданство: Сербия

Оценочная стоимость: 75 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Наиболее болезненной кадровой потерей для Ювентуса в ближайшее трансферное окно может стать 23-летний центрфорвард Душан Влахович. За серба в январе минувшего года туринскому гранду пришлось заплатить Фиорентине почти 82 миллиона евро, и пока он не демонстрирует такой же феноменальной результативности, как во Флоренции, но потенциал у Душана колоссальный, и это признают практически все эксперты на рынке.

Контракт Влаховича с Ювентусом действует еще три года, а потому теоретически именно сейчас наступает самая удачная возможность для продажи игрока по максимальной цене. Через год потенциальные покупатели уже будут торговаться с прицелом на возможность вскоре оформить предварительный договор с самим игроком, а это не лучшая ситуация для Юве, которому нужны деньги.

Поговаривают, что в самом Ювентусе очень даже не прочь расстаться с Влаховичем, особенно если удастся вернуть инвестиции в его трансфер. Среди претендентов на серба называются Бавария и Манчестер Юнайтед, а сама «старая синьора» уже якобы предварительно контактировала с агентами форварда Вест Хэма и сборной Италии Джанлуки Скамакки, которому не удалось проявить свои лучшие качества на Туманном Альбионе после трансфера из Сассуоло за 36 миллионов евро, который состоялся летом минувшего года.

Текст: meta.ua/sport