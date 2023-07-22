Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Мбаппе

Правительство Саудовской Аравии хочет пригласить в местный «Аль-Хиляль» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и готово сделать ему очень щедрое предложение. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

Ранее «Аль-Хиляль» пытался подписать Лионеля Месси, но после неудачи в борьбе за аргентинца клуб надеется переманить к себе другую суперзвезду.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу. Приоритетный вариант продолжения карьеры для форварда – «Реал».