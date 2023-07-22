Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Мбаппе
«Аль-Хиляль» пытается перехватить игрока у «Реала»
Правительство Саудовской Аравии хочет пригласить в местный «Аль-Хиляль» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и готово сделать ему очень щедрое предложение. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.
Ранее «Аль-Хиляль» пытался подписать Лионеля Месси, но после неудачи в борьбе за аргентинца клуб надеется переманить к себе другую суперзвезду.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу. Приоритетный вариант продолжения карьеры для форварда – «Реал».
🚨EXCL : 🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 22, 2023
◉ The Saudi government now wants to sign Kylian Mbappe 🇸🇦.
◉ After failing to recruit Messi, the government is prepared to offer a huge contract for Kylian Mbappe to join Al-Hilal 🔵
◉ For now, Mbappe's "official" position remains the same: stay at… pic.twitter.com/5lcMA2Bswx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» назвал унизительным предложение «Торино» по Владимиру Бражко
Экс-звезды «Барселоны» воссоединились вместе в команде «Интер Майами»
Чи може керівники Саудівської Аравії в реальності - це звичайний пшик з точки зору футболу?