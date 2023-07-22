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  4. Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Мбаппе
Франция
22 июля 2023, 12:59 |
1204
2

Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Мбаппе

«Аль-Хиляль» пытается перехватить игрока у «Реала»

22 июля 2023, 12:59 |
1204
2
Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Правительство Саудовской Аравии хочет пригласить в местный «Аль-Хиляль» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и готово сделать ему очень щедрое предложение. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

Ранее «Аль-Хиляль» пытался подписать Лионеля Месси, но после неудачи в борьбе за аргентинца клуб надеется переманить к себе другую суперзвезду.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу. Приоритетный вариант продолжения карьеры для форварда – «Реал».

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Аль-Хиляль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы трансферы Лиги 1
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Serhii P.
Дуже малоймовірно, що Мбаппе захоче губити свою кар'єру в розквіті сил
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0
Nick.Grabowski
А де талановиті футболісти, які розвинули розумні і талановиті керівники Саудівської Аравії? Де місцеві, саудівські Мбаппе, Мессі та Кріштіану? 
Чи може керівники Саудівської Аравії в реальності - це звичайний пшик з точки зору футболу? 
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0
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