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  4. Лука Модрич отклонил огромное предложение от саудовского клуба Аль-Хиляль
Испания
20 июня 2023, 04:23 | Обновлено 20 июня 2023, 04:42
25
0

Лука Модрич отклонил огромное предложение от саудовского клуба Аль-Хиляль

Хавбек отказался от зарплаты в размере €200 млн за 3 года в Саудовской Аравии

20 июня 2023, 04:23 | Обновлено 20 июня 2023, 04:42
25
0
Лука Модрич отклонил огромное предложение от саудовского клуба Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник Лука Модрич отклонил огромное предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль».

Хавбек отказался от зарплаты в размере 200 млн евро за 3 года в Саудовской Аравии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Модрич сделал свой выбор продолжения карьеры – капитан сборной Хорватии решил остаться в «Реале» на следующий сезон.

В минувшем сезоне Лука Модрич за «Реал» провел 52 матча и забил 6 голов. Он віступает за галактикос с 2012 года.

Ранее в саудовский «Аль-Иттихад» из «Реала» официально перешел французский форвард Карим Бензема.

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трансферы Лука Модрич Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Саудовская Аравия Аль-Хиляль
Источник Джанлука Ди Марцио
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