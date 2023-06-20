Лука Модрич отклонил огромное предложение от саудовского клуба Аль-Хиляль
Хавбек отказался от зарплаты в размере €200 млн за 3 года в Саудовской Аравии
Хорватский полузащитник Лука Модрич отклонил огромное предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль».
Хавбек отказался от зарплаты в размере 200 млн евро за 3 года в Саудовской Аравии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Модрич сделал свой выбор продолжения карьеры – капитан сборной Хорватии решил остаться в «Реале» на следующий сезон.
В минувшем сезоне Лука Модрич за «Реал» провел 52 матча и забил 6 голов. Он віступает за галактикос с 2012 года.
Ранее в саудовский «Аль-Иттихад» из «Реала» официально перешел французский форвард Карим Бензема.
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