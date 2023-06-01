Вслед за Бензема. Модрич намерен продолжить карьеру в Саудовской Аравии

37-летний полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич может отправиться в Саудовскую Аравию вместе со своим одноклубником Каримом Бензема. Модрич уже сообщил руководству «сливочных» о своем намерении уйти.

По слухам, хорват получил предложение в размере 120 миллионов евро на три года и спустя несколько недель раздумий принял его. Клубы из Саудовской Аравии не один раз пытались подписать Модрича, но ранее игрок всегда отвечал отказом.

Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Судя по всему, теперь будущее Модрича связано с Саудовской Аравией.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне Лука сыграл 51 матч за «Реал» во всех турнирах, в которых он забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.