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  4. Вслед за Бензема. Модрич намерен продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Испания
01 июня 2023, 12:14 | Обновлено 01 июня 2023, 12:25
1206
2

Вслед за Бензема. Модрич намерен продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Хорватский хавбек уже сообщил об этом руководству «Реала»

01 июня 2023, 12:14 | Обновлено 01 июня 2023, 12:25
1206
2
Вслед за Бензема. Модрич намерен продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

37-летний полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич может отправиться в Саудовскую Аравию вместе со своим одноклубником Каримом Бензема. Модрич уже сообщил руководству «сливочных» о своем намерении уйти.

По слухам, хорват получил предложение в размере 120 миллионов евро на три года и спустя несколько недель раздумий принял его. Клубы из Саудовской Аравии не один раз пытались подписать Модрича, но ранее игрок всегда отвечал отказом.

Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Судя по всему, теперь будущее Модрича связано с Саудовской Аравией.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне Лука сыграл 51 матч за «Реал» во всех турнирах, в которых он забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Карим Бензема Лука Модрич Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник OK Diario
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bzzzzzz
теперь реалу кранты
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Gargantua
оптимальное решение.
Бензема явно пошел на спад да и Модрич уже не выгребает как раньше.
Оба еще в товарном виде но пришло время обновления.
я так понимаю, что Модрича заменит Беллингем а вот с Бензема вопрос не простой. Он достаточно специфичный форвард под которого строилась тактика. Возможно придется менять всю систему игры в атаке.
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