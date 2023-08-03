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  4. Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 11:32 |
1093
1

Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии

В поле зрения «горняков» угодил центральный нападающий «Фламенго» Педро

03 августа 2023, 11:32 |
1093
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Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» сделал предложение «Фламенго» о выкупе 80% экономических прав на центрального нападающего Педро (Педро Гильерме Абреу дос Сантос) за 25 миллионов евро.

Запрос по 26-летнему форварду поступил на текущей неделе, однако осуществить трансфер стороны в ближайшее время не смогут. 2 августа в бразильской Серии А закрылось трансферное окно, и теперь «Фламенго», который принял предложение «горняков», согласен отпустить Педро только тогда, когда вновь сможет дозаявлять новичков.

Известно, что изначально «Фламенго» требовал за Педро 40 миллионов евро, но такие деньги «стервятникам» никто не предложил.

Также интерес к форварду проявляли клубы из Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции и Греции. Однако «Фламенго» исключил возможность переговоров по Педро с европейскими клубами «второго уровня».

Ранее «Фламенго» уже отказался продавать Педро в «Брентфорд», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм».

С ноября 2020 года Педро выступает за сборную Бразилии. Всего в рядах «селесао» у форварда 6 матчей (1 гол), в том числе два поединка на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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Источник Torcedores
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FunnyCat_____
 если это правда, то прикольно, это я так понимаю к зиме за свет биткоином платить будем 
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