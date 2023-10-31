От Баварии до Жироны: самые популярные зарубежные команды в Украине

Приобщиться к чему-то запредельному – во времена советского застоя это означало либо отправиться куда-то за границу, либо – в лайт-версии – приобрести какую-нибудь фирменную одежду вроде болоньевого плаща, мохерового свитера или джинсов. Был ли окном в капиталистическое запределье футбол? Ну, когда к нам приезжали европейские гранды, мы или валом валили на стадион, или прилипали к телеэкранам. Западные футбольные звезды казались нам олицетворением свободы: длинные волосы, жевательная резинка, мерседесы-бмв, сумасшедшие заработки. Созерцая их горделивую осанку и сравнивая их с нашими «строителями социализма/коммунизма», мы до определенного времени лишь вздыхали, мысленно говоря: «Не то, что нам, но и нашим отечественным кумирам так не жить». Но вот мысли болеть за какую-то не нашу клубную команду, скажем, в 1960-е, несмотря на вроде бы и оттепель, как-то не посещали рядовых отечественных любителей футбола. А в 1970-е европеизированное киевское «Динамо» стало одним из законодателей тактической футбольной моды на континенте, и мы уже с каким-то другим интересом посмотрели и на самих себя, и на Запад. Именно в 1970-е в нашей стране и стали зарождаться первые, еще робкие симпатии к еврограндам. Все равно дальше симпатии дело не шло, ведь смотреть западные национальные чемпионаты не было возможности. Следовательно, и болели мы за своих, не имея особого выбора.

Но с поступью перестройки, прощанием с коммунистической утопией, нашим телеприобщением к «западным футбольным ценностям» и симпатии к аяксам-бавариям (знал одного уважаемого болельщика-киевлянина, который свою собаку назвал именем «Аякс») у некоторых отечественных любителей футбола переросли в нечто больше. А дальше – взрывная волна интереса к глобальным футбольным трендам подхватила это любопытство и затянула нас в болельщицкий круг еврограндов. Итак, каким клубам ведущих футбольных стран Европы отдают предпочтение наши соотечественники?

Сразу скажу, что хит-парад симпатий украинцев составил, не полагаясь на какую-то серьезную социологию, а основываясь на оценочном суждении, общаясь с фан-футбольным сообществом на протяжении добрых четырех десятков лет. Пусть субъективно, зато искренне.

Германия: 1. «Бавария». 2. «Боруссия» (Дортмунд). 3. «Боруссия» (Менхенгладбах).

Бесспорно, в бундеслиге больше всего поклонников среди украинцев имеет «Бавария». Еще с 1975–1977 гг., когда киевское «Динамо» и «Бавария» принципиально конкурировали в еврокубках, в среде динамовских поклонников появились симпатизанты баварцев. Свою роль здесь сыграли, по-моему, и два других фактора: европейское чемпионство ФРГ в 1972 г. (финал западные немцы как раз выиграли у сборной СССР) и мировое чемпионство ФРГ в 1974 г. Стоит ли говорить о том, что «Бавария» была представлена ​​ множеством игроков в этих командах! Вероятно, некоторые социологи как фактор роста интереса ко всему немецкому, в том числе и к футболу, и к «Баварии» выделят и выход на экраны в 1973 г. фильма «Семнадцать мгновений весны». Не исключаю этого фактора, ведь даже в самом фильме Шелленберг и Штирлиц одну из своих бесед ведут на трибунах во время футбольного матча. Вторая волна роста популярности «Баварии» – 1990 г. Тогда состоялось очередное немецкое мировое чемпионство и еще свежо было впечатление от объединения Германии. Еще одна волна, на мой взгляд, идет сейчас: «Бавария» – неизменный победитель бундеслиги, а народ любит победителей.

«Вы откуда? Из Украины? О, полдесятка календарей дортмундской «Боруссии» на 2018-й год уже продали украинцам», – продавщица в ноябрьском Ганновере 2017 г. поведала мне об украинском интересе к команде, в которой тогда играл Андрей Ярмоленко.

Дортмундской «Боруссии» симпатизируют те, кто увлекается Германией, однако стремится к какой-то оригинальности, прерыванию гегемонии традиционного фаворита. Ощутимо добавила симпатиков дортмундцам победа в 1997 г. в Лиге чемпионов, когда был обыгран фаворит – туринский «Ювентус». В какой-то мере увеличилось на наших широтах число адептов дортмундской футбольной веры во время пребывания в составе «шварцгельбен» Ярмоленко. Парадокс – или нет – однако вижу возрастающую активность отечественных сторонников черно-желтых после трагической для дортмундцев нечемпионской развязки в бундеслиге прошлого сезона. «Такие неудачи только добавляют новых поклонников», – сказал мне один из украинских фанатов Дортмунда. Сперва это утверждение показалось мне противоречивым, но теперь, вижу, что мужчина имел основания так полагать.

Третью немецкую команду в списке украинских симпатий определить весьма сложно. Может поступить, как иногда на международных музыкальных конкурсах: 3-ю премию не присуждать? Ну, не попадались мне в Украине симпатизанты «Вердера» или «Штутгарта». «Шальке»? Да, были единичные случаи, особенно когда за гельзенкирхенцев играл Евгений Коноплянка. И тем не менее… Вот почитателей гладбахской команды я знаю с десяток. Правда, все они старшего возраста, и свою любовь к этому клубу пронесли с 1970-х гг., когда Менхенгладбах трижды подряд становился чемпионом ФРГ, пару раз выигрывал Кубок УЕФА, реально претендовал на завоевание Кубка чемпионов (закрыв, к слову, путь в финал. самого престижного клубного состязания Старого Света киевским динамовцам).

Италия: 1. «Милан». 2. «Ювентус». 3. «Лацио».

Симпатия к «Милану» – это уже такая традиция в Украине. Она берет свое начало с конца 1980-х гг., когда у нас стали транслировать по телевидению финалы Кубка чемпионов, а «Милан» во главе с Арриго Сакки, с нидерландским дуэтом Гуллит – ван Бастен впереди и с безупречной итальянской защитой Тассотти – Барези – Костакурта – Мальдини не знал себе равных ни в Италии, ни в Европе. Программный матч того «Милана» – домашний полуфинал Кубка чемпионов сезона-1988/89 против «Реала», принесшего победу «россо-нери» со счетом 5:0, – своеобразная точка отсчета украинского боления за этот клуб. Финал со «Стяуа» (4:0) советское ТВ сподобилось показать, и помню, как мы, старшеклассники того времени, горячо обсуждали увиденное. Ну и, безусловно, преумножило украинское очарование «миланистами» появление в составе этого клуба Андрея Шевченко в конце 1990-х. С тех пор «Милан» стал, пожалуй, самым популярным зарубежным клубом в Украине. И пальму первенства старается держать до сих пор.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

«Ювентийская» эпопея в Украине, по моему мнению, стартовала после чемпионата мира-1982. Там «Скуадра Адзурра», основу которой составляли «ювентини», и в частности Паоло Росси, влюбила в себя многих людей по всему миру, в том числе и у нас. Второй всплеск отечественных симпатий к «Юве» – переход туда Александра Заварова. Помню, как в одной из наших спортивных газет того времени на вопрос «за кого болеете» попадались ответы: «За «Ювентус»!». Третий «ювентийский» призыв – середина 1990-х, когда команда Марчелло Липпи не знала себе равных в Европе, устраивая сокрушительный разгром (6:1) уже тогда не бедному ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА в Париже. И еще один пик – 2010-е гг., когда «бьянко-нери» выиграли девять скудеть подряд, а болельщицкая публика, что называется, падка на чемпионские титулы. Помню, как однажды возле НСК «Олимпийский» девушка-красавица, увидев на мне футболку «Ювентуса», пригласила в паб на представительное празднование украинскими поклонниками 30-го скудетто «Старой Синьоры». 30-го, конечно, по подсчетам самих тифози туринского клуба. Итальянская футбольная федерация имела (и до сих пор имеет) другое мнение.

Третьей итальянской командой в списке украинских симпатий является, как по мне, «Лацио». Как объяснил мне свою футбольную любовь один из украинских «лациали»: «Мне нравится орлиная эстетика». Немногочисленное количество украинских «лациали» организованно, вместе с тем, в Украине немало латентных почитателей «Лацио». Один из таковых, уже пребывая в солидном возрасте, поразил меня своим ответом на вопрос, почему он не хочет заявить о своей футбольной любви во всеуслышанье: «Не хочу, чтобы меня считали фашистом». Признаюсь, долго молчал, услышав это, и не имел ни малейшего представления о том, как на услышанное реагировать. Знаю, что у украинских «лациали» – патриотов родной страны – противоречивые чувства к вратарю любимой команды – Ивану Проведелю, который не стыдится везде подчеркнуть свою пророссийскость, правда, немного умерив риторику после 24 февраля 2022 г. Как сказал мне один из тех ребят – украинских фанатов «Лацио»: «Для меня это не то, чтобы трагедия, но весьма болезненный вопрос».

«Интер», «Рома», «Фиорентина», «Наполи», «Парма»? И у этих славных клубов есть симпатики в Украине. Природу симпатий те ребята определяют по-разному. «Синий мне милее красного, да и мой кумир Челентано – интерист», «по нраву Римская империя», «люблю цветы-фиалки, да и название клуба привлекательно», «я – поклонник Марадоны, поэтому мою любимую команду в Италии определить не очень сложно», «сине-желтые цвета манят». Был знаком и с поклонником «Брешиа», который свою любовь к этому клубу связывает с пребыванием там Роберто Баджо и Хосепа Гвардиолы.

Испания: 1. «Реал». 2. «Барселона». 3. «Жирона».

Никоим образом е хочу обидеть отечественную сине-гранатовую инчаду, но «Реал» все же имеет больше поклонников в Украине, чем «Барса». Знаком даже со многими представительницами прекрасного пола – украинками, страстно болеющими за мадридцев. В отличие от многих других зарубежных клубов, рост интереса к «Реалу» в Украине не могу назвать волнообразным. Когда об этом говорил одному из отечественных болельщиков «Реала», тот ответил: «Потому что «Реал» – это всегда «Реал». Из популярных в украинском спорте людей не скрывает своего футбольного «реализма» многолетний лидер шахматной сборной Украины Василий Иванчук. Собственно, в спортивном костюме «сливочных» его можно видеть и во время шахматных партий на различных турнирах.

Помню, как сразу после Euro-2012, уехал в отпуск в Судак, в гостиницу под названием «Барселона». Стильно, по-каталонски, с флагом «Барселоны» на самой горе, с бассейном, с футбольным полем с искусственной травой – харьковские бизнесмены постарались сделать гостиницу уютной, привлекательной по цене и способной удовлетворить желание поиграть в футбол. Как же я возмущался, когда уже после 2014 г. нашел одобрительные отзывы россиян о нем: мол, суперски, и такая красота у нас в россии. В том-то и дело, что вы ту красоту не возвели, а пытаетесь присвоить. Собственно, на всех матчах «Барселоны» в Украине, начиная с нулевых годов, присутствует весьма голосистая компания здешних (и из соседних стран тоже) симпатиков «больше, чем клуба».

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Ну, а третьей в списке пиренейских симпатий украинцев, безусловно, сейчас идет «Жирона». Виктор Цыганков и Артем Довбик, выходя на поле в «жироновских» футболках, прекрасно рекламируют эту команду в Украине и в целом Украину в Испании и в частности в Каталонии. Уверенное турнирное шествие каталонского клуба добавляет ему вистов. И уже в различных группах поклонников разных украинских клубов и сборной широко обсуждают тактическое построение команды Мичела, шансы «жиронцев» одолеть того или иного соперника или замахнуться на «зону Лиги чемпионов» (о еще большем пока не говорят даже шепотом). У большинства украинцев к «Жироне» ситуативная симпатия? Вероятно, да, но кто знает… Может, через несколько лет украинская тропа в этот клуб будет протоптана настолько, что количество наших соотечественников в красно-белых футболках «Жироны» будет только расти. Во всяком случае, путешествуя четыре года назад по Каталонии и приобретя немало сувениров «Жироны» (интересно, кстати, есть ли у кого-то из нынешних украинских симпатиков этой команды ее шарф?) в фирменном магазине клуба в этом замечательном городе, я и не подозревал о том, что делаю своего рода инвестицию в новую футбольную симпатию украинцев.

Англия: 1. «Манчестер Юнайтед». 2. «Ливерпуль». 3. «Арсенал».

Эпоха сэра Алекса в МЮ обогатила манкунианцев не только многочисленными трофеями, но и неисчислимым количеством поклонников по всему миру. Украина и постсоветское пространство – не исключение. Сторонники «Юнайтед» стали, вероятно, раньше других организационно объединяться на одной шестой части суши. Алексей Дунаевский четко сформулировал причину «манкунианофилии» в книге «Полюби меня красного»: «Что же касается его похвальной преданности «Манчестер Юнайтед», так это его коллективное бессознательное». Речь шла об одном из героев произведения, у которого действительно психолог Карл Юнг, видимо, выделил бы надындивидуальное. Собственно, еще в 1976 г. (!) у того мужчины в голове родилась формула: «МЮ – это я! Я – это Англия!». И он имел право так говорить потому, что до 1976 г. побывал в Великобритании не один раз! Много ли нам известно таких людей с бывшим советским гражданством?

В 1990-е вот того коллективного бессознательного манкунианского на нашей территории было ого-го сколько! Как по мне, и сейчас МЮ остается самым популярным английским клубом в Украине. В разное время пришлось общаться с украинскими симпатиками МЮ из разных социальных групп. Были среди них и доктор сельскохозяйственных, и кандидат технических наук, механизатор агрофирмы с нешироким словарным запасом и киевский айтишник, оперирующий малопонятными далекому от той сферы человеку терминами. Знаю даже одного парня, который, как только наступают холода, надевает «эмюшный» шарф и на люди выходит только в нем вплоть до апреля.

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На наших широтах появляется и новый фан-сленг. Отечественные манкунианцы зовут отечественных ливерпудлианцев отнюдь не «скаузерами» (хотя и такое случается, но скорее, как дань старинной и не нашей традиции), а «ливерьем». Ну, а собственно ливерпудлианцы, никогда не будут одни, в том числе и в Украине. Во время киевского лигочемпионского финала 2018 г. между «Реалом» и «Ливерпулем» справедливость этого утверждения выглядела безоговорочной – своего рода антитеза герою стиха Николая Винграновского «Не руш мене, я сам самую…». Тогда немало пообщался со сторонниками мерсисайдцев отовсюду, в том числе и из разных регионов Украины. Многие из них не имели билетов на матч, отправились в Киев просто на грандиозную футбольную тусню. Немало харьковских симпатиков «Ливерпуля» протоптало себе дорогу и в паб-ресторан «Ливерпуль» в Харькове неподалеку от ОСК «Металлист». Это заведение вообще представляет собой мини-музей легендарного клуба, где собираются единомышленники. И еще одно воспоминание из школьного времени. Помню, какой-то старшеклассник из моей школы в 1985 г., когда собралась толпа у входа в актовый зал на какой-то очередной обязательный для посещения лекторий типа «Два мира – две идеологии», стал в шутку зажигать: «Эйзель»! «Ливерпуль»!» Шутка, конечно, максимально бестолковая, но пребывание в футбольной теме тогдашнего киевского школьника иллюстрирует наглядно.

Кто – «Челси» или «Арсенал» – должен замкнуть главную тройку английских симпатий украинского фанатства? Рискую натолкнуться на непонимание (это, мягко говоря) последователей челсийской веры, но, мне кажется, «канониры» все же опередили «челсюков» в этом хит-параде. Особенно это было заметно после перехода Александра Зинченко в «Арсенал». Однако тенденция к тому, чтобы «аристократы» догнали и перегнали земляков по зрительской любви в Украине, наметилась. Михаил Мудрик вполне может этому поспособствовать. В то же время немалую роль в приверженности болельщиков тому или иному клубу будут играть успехи на футбольных полях. У «Челси» сейчас с этим напряженка, а вот «Арсенал» вполне может посоревноваться и за титул в Англии, и за проход в чемпионские раунды Лиги чемпионов. Предпосылки для этого наличествуют, поэтому и приверженность «канонирам» у многих может вспыхнуть с новой силой.

Другие английские клубы? Реплики «Манчестер Сити» сейчас в киевских магазинах идут на ура. Этому клубу начинают отдавать свои голоса как принципиальные несимпатики МЮ, так и поклонники тренерского таланта Хосепа Гвардиолы. Часто вижу на родной Чоколовке в Киеве мужчину в футболке «Эвертона». Знаю одного поклонника «Шеффилд Уэнсдей» (своеобразный человек – фанат среды как дня недели, ведь родился в среду, большинство памятных событий в его жизни пришлось на среду, еврофутбол с детства смотрел в среду, вот и болеет за «Среду»). Знаком мне и олдовый поклонник «Ноттингем Форест» с Киевщины. Симпатию к команде, которая была еврограндом на рубеже 1970-х – 1980-х, пронес через всю жизнь, и теперь, когда «Форест» играют в премьер-лиге, переживает за «лесников» с прежней энергией, хотя и имеет уже возраст за 70.

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Интересный вопрос: симпатия к зарубежным клубам исключает любовь к родным нивам-металлургам или нет? У большинства отечественных симпатизантов баварий-реалов – нет. Возможность приобщиться к победе грандов ох как привлекает! Родная «Нива» снова проиграла (по поводу ее, любимой, болельщик является убежденным маловером-скептиком), но можно задирать нос из-за того, что любимая «Барса» выиграла. Относительно сине-гранатовых болельщицкого скепсиса куда меньше! Компенсаторный механизм, ничего личного…

Алексей РЫЖКОВ