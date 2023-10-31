Реал Мадрид может предложить Челси Лунина как часть сделки по Кепе
Мадридский клуб не готов платить много за испанца
Мадридский «Реал» не готов выкупить испанского вратаря лондонского «Челси» Кепу Аррисабалагу больше, чем за 17.5 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британское издание The Sun.
Поэтому «сливочные» рассматривают вариант с обменом Кепы на Андрея Лунина + доплату. 29-летний испанец очень хочет перейти в «Реал» на постоянной основе и поэтому даже готов пойти на снижение зарплаты, которая сейчас составляет 176 тысяч фунтов в неделю.
В этом сезоне Кепа провел 12 матчей за «Реал», пропустив 10 голов. Андрей Лунин, его конкурент за место в основе, сыграл лишь в 2 поединках, пропустив 1 мяч.
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Ну і взагалі ми сподівалися, що Кепа буде чудити і Лунін зможе конкурувати. Але Кепа нормально стоїть і мало пропускає. А Лунін лажав і пропускав по 3-4 м'ячі інколи.
Зовсім невчасно Куртуа свою травму отримав. Якби у вересні, то Лунін би грав. А так ще гірше вийшло, бо Кепа молодий і не травмується.
По ходу Луніну доведеться йти кудись у клуб рівня Фіорентини чи Осасуни. І то не факт, що знайде. Там треба підписувати малий контракт і ставити відступні у якісь 10-15 мільйонів, аби клуб побільше зміг перекупити, якщо він себе покаже. Бо потім просто там застрягне на 5 років, якщо буде нормально грати. І не зможе піти на підвищення хоч в клуб ЛЧ.