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Англия
31 октября 2023, 13:06 | Обновлено 31 октября 2023, 14:00
1387
7

Реал Мадрид может предложить Челси Лунина как часть сделки по Кепе

Мадридский клуб не готов платить много за испанца

31 октября 2023, 13:06 | Обновлено 31 октября 2023, 14:00
1387
7
Реал Мадрид может предложить Челси Лунина как часть сделки по Кепе
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» не готов выкупить испанского вратаря лондонского «Челси» Кепу Аррисабалагу больше, чем за 17.5 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британское издание The Sun.

Поэтому «сливочные» рассматривают вариант с обменом Кепы на Андрея Лунина + доплату. 29-летний испанец очень хочет перейти в «Реал» на постоянной основе и поэтому даже готов пойти на снижение зарплаты, которая сейчас составляет 176 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне Кепа провел 12 матчей за «Реал», пропустив 10 голов. Андрей Лунин, его конкурент за место в основе, сыграл лишь в 2 поединках, пропустив 1 мяч.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Андрей Лунин
Источник The Sun
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Комментарии 7
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Владислав Рейский
куда его менять то и как если там контракт заканчивается уже
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anacreon
Подивимося, що буде взимку. Чи захоче хтось підписувати попередній контракт з Луніним. Взагалі по ідеї для клуба середнячка отримати на халяву воротаря, що і з системи Реалу це вигідна інвестиція. Якби там не було, але це другий воротар Реалу. 
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0
anacreon
Смішні. Луніну нема сенсу погоджуватися на лавку в Челсі. За півроку до кінця контракту.Лунін відсидить до літа і піде в клуб нижче рангом на обіцянку першого номера.І Кепа смішний. Він грає і насолоджується життям і хоче в Реал. Не розімючи, що як тільки Куртуа виздоровіє, то  він одразу присяде до наступної травми. Яка може статися через 4 місяці. 
Ну і взагалі ми сподівалися, що Кепа буде чудити і Лунін зможе конкурувати. Але Кепа нормально стоїть і мало пропускає. А Лунін лажав і пропускав по 3-4 м'ячі інколи.
Зовсім невчасно Куртуа свою травму отримав. Якби у вересні, то Лунін би грав. А так ще гірше вийшло, бо Кепа молодий і не травмується.
По ходу Луніну доведеться йти кудись у клуб рівня Фіорентини чи Осасуни. І то не факт, що знайде. Там треба підписувати малий контракт і ставити відступні у якісь 10-15 мільйонів, аби клуб побільше зміг перекупити, якщо він себе покаже. Бо потім просто там застрягне на 5 років, якщо буде нормально грати. І не зможе піти на підвищення хоч в клуб ЛЧ.
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MrStepanovM .
а Лунін згоден? Вільним агентом він може обирати і команду і доплати. 
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potemkin78
и будит там сидеть
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