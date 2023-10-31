Реал Мадрид может предложить Челси Лунина как часть сделки по Кепе

Мадридский «Реал» не готов выкупить испанского вратаря лондонского «Челси» Кепу Аррисабалагу больше, чем за 17.5 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британское издание The Sun.

Поэтому «сливочные» рассматривают вариант с обменом Кепы на Андрея Лунина + доплату. 29-летний испанец очень хочет перейти в «Реал» на постоянной основе и поэтому даже готов пойти на снижение зарплаты, которая сейчас составляет 176 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне Кепа провел 12 матчей за «Реал», пропустив 10 голов. Андрей Лунин, его конкурент за место в основе, сыграл лишь в 2 поединках, пропустив 1 мяч.