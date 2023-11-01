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Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 00:48 | Обновлено 01 ноября 2023, 01:16
643
2

Умер спортивный журналист Артем Франков

Ушел из жизни главный редактор журнала Футбол

01 ноября 2023, 00:48 | Обновлено 01 ноября 2023, 01:16
643
2
Умер спортивный журналист Артем Франков

Умер известный футбольный журналист Артем Франков, главный редактор журнала «Футбол».

Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов.

У Франкова случился инсульт, второй по счету. Недавно журналист попал в реанимацию, и врачи спасти его не сумели.

В Telegram-канале Франкова размещено сообщение:

«Дорогие друзья, с большим сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что 31 октября в 22:40 Артем Вадимович умер. Вечная память».

Артем Франков – украинский спортивный журналист, главный редактор журнала «Футбол». Заслуженный журналист Украины (2005), награждён орденом «За заслуги» III степени (2012).

С 1997 года работал главным редактором журнала «Футбол», который быстро стал одним из ведущих футбольных изданий Украины.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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jugulator
Очень жаль. Хороший был журналист. Светлая память.
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Andy_P
Мир праху... 
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