Умер спортивный журналист Артем Франков
Ушел из жизни главный редактор журнала Футбол
Умер известный футбольный журналист Артем Франков, главный редактор журнала «Футбол».
Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов.
У Франкова случился инсульт, второй по счету. Недавно журналист попал в реанимацию, и врачи спасти его не сумели.
В Telegram-канале Франкова размещено сообщение:
«Дорогие друзья, с большим сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что 31 октября в 22:40 Артем Вадимович умер. Вечная память».
Артем Франков – украинский спортивный журналист, главный редактор журнала «Футбол». Заслуженный журналист Украины (2005), награждён орденом «За заслуги» III степени (2012).
С 1997 года работал главным редактором журнала «Футбол», который быстро стал одним из ведущих футбольных изданий Украины.
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