Умер спортивный журналист Артем Франков

Умер известный футбольный журналист Артем Франков, главный редактор журнала «Футбол».

Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов.

У Франкова случился инсульт, второй по счету. Недавно журналист попал в реанимацию, и врачи спасти его не сумели.

В Telegram-канале Франкова размещено сообщение:

«Дорогие друзья, с большим сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что 31 октября в 22:40 Артем Вадимович умер. Вечная память».

Артем Франков – украинский спортивный журналист, главный редактор журнала «Футбол». Заслуженный журналист Украины (2005), награждён орденом «За заслуги» III степени (2012).

С 1997 года работал главным редактором журнала «Футбол», который быстро стал одним из ведущих футбольных изданий Украины.